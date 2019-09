Hacienda pagará a las comunidades con déficit, pero no a Galicia

0

La Comunidad Valenciana recibirá en cuestión de semanas un cheque adicional de fondos del Estado por valor de 250 millones de euros, Andalucía obtendrá otra transferencia de 160 millones, y así todas y cada una de las comunidades autonómicas que cerraron el ejercicio del 2018 con déficit público. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ideó un mecanismo excepcional para aliviar la asfixia financiera que dicen sufrir las comunidades y consiste en echar mano al remanente del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) para movilizarlo de inmediato, señaló Montero, y «pagar el exceso de déficit de las comunidades que se desviaron».

Esta solución transitoria inyectará fondos adicionales en las arcas autonómicas -fondos que computarán como deuda-, pero no será un mecanismo universal, pues no resolverá siquiera en parte la reclamación de los 700 millones de euros que tiene planteada la Xunta de Galicia. De hecho, las cinco comunidades que cerraron el ejercicio del 2018 en superávit y que no acudieron al FLA, que son Galicia, Asturias, Canarias, así como las dos del régimen foral (País Vasco y Navarra), deberían esperar, en el mejor de los casos, al primer trimestre del 2020 para percibir los anticipos que en muchos casos, como el gallego, están consignados como ingresos previstos en los presupuestos del 2019.

La ministra Montero manifestó ayer, en declaraciones en el Congreso recogidas por Efe, que están analizando una solución para el pago de las entregas pendientes, que en Valencia dan por hecho que no cobrarán hasta el primer trimestre del 2020, y pidió «discreción» con las fórmulas que se manejan porque son «cuestiones que tienen que ser técnicamente impecables». En todo caso, insistió en que las comunidades que se desviaron del objetivo de déficit «van a recibir el FLA», mientras que cuando se actualicen las entregas, se hará «para el conjunto» de las administraciones.

Las declaraciones de la ministra fueron rebatidas ayer desde Galicia por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que emplazó al Gobierno en funciones a «deixar de enredar» y a pagar ya los 700 millones que el Estado adeuda a Galicia, pues cree que la ministra anda algo perdida con este tema. «Xa nos dixo que se podía, que non,.. Logo resulta que só se pode pagar a unhas poucas comunidades, casualmente do PSOE, o que pon de manifesto que se pode pagar a outras», manifestó Rueda desde A Estrada. Y añadió: «Xa está ben de bromas».

De las filas del PSOE volvió a salir ayer una voz crítica con el enredo generado con el bloqueo de los fondos recaudados por el Estado, pero que no liquida a las comunidades. Procede de la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, que considera que sí hay fórmulas para que se puedan actualizar ya las entregas y «la fórmula pasa primero por reconocer que hay una necesidad y que esa necesidad legal y legítimamente tiene que ser satisfecha».