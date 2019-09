Llegan los cursos de conducción de patinetes

La falta de una regulación estatal genera confusión entre los usuarios de vehículos de movilidad personal. Cada ayuntamiento está elaborando su propia norma

¿Los patinetes eléctricos pueden ir por la acera? ¿Hay que usar casco? ¿A qué velocidad pueden circular? ¿Tienen que llevar luces? Pues la respuesta no puede ser otra que depende. Depende del municipio por el que se mueva el usuario del patinete, de si ese ayuntamiento ha decidido regular el uso de los VMP (vehículos de movilidad personal) o no. Y depende también si ese ayuntamiento ha seguido las normas básicas que ha elaborado la DGT y que aún no ha podido aprobar o si decide establecer una normativa propia.

«Son interrogantes imposibles de responder con certeza pues, una vez más, la cosa va por barrios. Dime dónde vives y te diré cómo los regulan, si es que lo hacen», afirma Francisco Paz, experto en seguridad vial y recién nombrado director de relaciones institucionales de Academia del Transportista. Asegura Paz que los ayuntamientos están desarrollando ordenanzas municipales al amparo de una instrucción básica de la DGT del año 2016 en la que deja a los municipios que establezcan las limitaciones a la circulación en las vías urbanas de los patinetes.

Seguir leyendo