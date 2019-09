Hoy en La Voz: ¿Por qué iremos a las urnas otra vez?; habla el vecino que acogió a los niños de Valga; «¿Qué es el cáncer?»; voraz incendio en Nigrán; y más

0

18/09/2019 09:00 h

Lo que tienes que conocer este miércoles 18 de septiembre.

A Fondo

La amenaza de una repetición electoral es ya una realidad, y los españoles serán llamados a votar el 10 de noviembre, en las que serán las cuartas elecciones que se celebran en cuatro años. Tras completar la ronda de consultas, Felipe VI no halló un candidato con apoyos. «Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible», lamentó Pedro Sánchez poco después de que se oficializase el fracaso, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad y cargando contra el PP y Cs. El resto de líderes centraron los reproches en el presidente en funciones. Mientras que Casado subrayó que Sánchez «es el único culpable, y espero que no le salga gratis», Rivera defendió que «no está a la altura de un candidato a la presidencia del Gobierno». Iglesias no dudó, por su parte, en asegurar que «la arrogancia y el desprecio a las reglas de una democracia se han impuesto a la sensatez».

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?; ¿qué consecuencias tendrá? Periodistas y analistas de La Voz explican los motivos por los que iremos a las urnas otra vez.

En esta información recordamos además cómo fue la cronología de la negociación: un frenesí final tras meses de diálogo de sordos.

Ya en clave preelectoral analizamos cómo la batalla por el relato centra los primeros escarceos del 10N. A nivel demoscópico, también destacamos cómo el temor a la desmovilización y a la evolución de la economía pueden decantar los resultados electorales.

Hoy en La Voz

José Luis Abet Lafuente, el autor del triple crimen machista de Valga que ha hecho enmudecer al país, se encuentra desde ayer en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Después de alegar que se encontraba en estado de «shock» y tras negarse a declarar, la jueza y fiscal le imputan tres asesinatos y ven indicios para pedir prisión permanente revisable. En este vídeo se aprecia cómo entró en el juzgado de Caldas: entre insultos, rabia y mucho dolor. La preocupación es máxima por la atención que recibirán los niños, que están al cuidado de su tía abuela, y su abuelo, Fernando Boquete, la sexta víctima del crimen, quien perdió a su mujer y a sus dos hijas. Sobre los pequeños, ayer recordó lo vivido junto a ellos el vecino que los acogió tras el crimen:

Sobre el caso habla el psicólogo madrileño Javier Urra, que fue Defensor del Menor:

Menos de 48 horas después del crimen de Valga, ayer conocimos que un hombre, que ya ha sido detenido, mató a su pareja de varias puñaladas delante de sus hijas de 10 y 8 años en Madrid.

Cambiamos de asunto y nos centramos en la salud. Por un lado hablamos con Eduardo López Collazo, uno de los mayores expertos en metástasis, horas antes de que presente su libro «¿Qué es el cáncer?» en A Coruña.

Además también recogemos toda la información sobre la última víctima de la ameba comecerebros, una niña de diez años. El parásito, que entró por la nariz de la menor en un lago de Estados Unidos, destruye el tejido cerebral.

En materia laboral ponemos el foco en cómo la destrucción de negocios se ceba con los municipios del interior de Galicia. El autoempleo solo repunta en pequeños concellos costeros, avivado por el turismo.

Además, también detallamos cómo ejecutivos de banca y consultores son los puestos mejor pagados en España.

Uno de los protagonistas de las últimas horas ha sido Iñaki Urdangarin, del que ayer se conoció que saldrá de la prisión de Ávila dos días por semana para hacer trabajos sociales pese a la oposición del fiscal. El juez le autoriza a realizar voluntariado en Madrid sin haber accedido al tercer grado.

Otro nombre destacado del martes fue el de Ana Julia Quezada, la autora del crimen del pequeño Gabriel. En la última sesión del juicio, la homicida confesa, para la que la acusación particular y la Fiscalía piden prisión permanente revisable por asesinato con alevosía y ensañamiento, quiso «pedirle perdón a la familia de Gabriel, a la mía y a mi hija».

A nivel meteorológico puede haber cambios. Si hace unos días la previsión señalaba que el fin de semana sería anticiclónico, ahora la situación ha variado notablemente. Una borrasca se podría situar muy cerca de Galicia.

Exclusivo suscriptores

El ataque con drones a Arabia Saudí ha revolucionado el precio del petróleo, que el lunes subió de golpe un 15 %; el impacto en la gasolina sería del 5 % si persistiese la crisis.

Manolo Aller, ferrolano de adopción y asistente de Sergio Scariolo en el selección, cuenta en primera persona como vivió desde dentro la conquista del Mundial de baloncesto.

Iván Navia vuelve a jugar al fútbol en Preferente, apenas siete meses después de regatear a la muerte en un accidente de tráfico que le provocó sangrados cerebrales.

Mientras dormías

Un incendio calcina parte de un desguace con 200 coches en Nigrán. La Guardia Civil investiga el voraz fuego que esta madrugada afectó a la empresa de Desguaces Miniño.

La Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado la propuesta para legalizar el aborto para víctimas de violación en caso de incesto, a pesar de lograr mayoría de votos (65 a favor, 59 en contra y seis abstenciones). La votación no ha alcanzado la cifra de votos necesarios que se encuentra en 70 para que la reforma fuera aprobada.

Galicia en 313 concellos

La alcaldesa de San Amaro anuncia su intención de abandonar el cargo. La socialista María del Carmen Pérez Corral presentará en los próximos días su dimisión por motivos personales.

Hablamos con la astrofísica Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight:

Desde Pontevedra nos detenemos en «El misterio de los huesos enterrados en la Rúa do Rouco», una zona del ensanche urbano. Una obra de reforma saca a la luz un osario cubierto por un manto de conchas de vieira.

En Ferrol nos fijamos en los lugares donde más «caza» el radar.

Y en A Guarda nos centramos en la última recreación de un vecino de 84 años, situada en la principal vía de entrada y salida de la villa hacia Baiona y que causa furor tanto en las redes sociales como a pie de calle. Se trata de una giralda de más de cuatro metros con un baile de Olivia Newton-John y el cantante de Queen.

Opinión

«A longa sombra da violencia machista». M.ª Rosa Álvarez Prada, decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, subraya, a partir de lo sucedido en Valga, cómo «neste crime vimos como se abriu o foco da violencia de xénero, que habitualmente se centra na muller como vítima, para mostrarnos de que maneira o seu impacto é inmenso. Nais, irmás, amizades: vítimas invisibles que só saen á luz cando comparten estes finais tan tráxicos».

Lo más destacado de los deportes

En el Celta nos centramos en Joseph Aidoo, una de las revelaciones del equipo y sobre el que, a medida que acumula partidos y minutos, se dispara la ilusión por sus ganas, su capacidad de adaptación pese a las dificultades (encabezadas por el idioma) y su gran rendimiento en una posición que lleva tiempo bajo sospecha como es la de central.

El Dépor recibe hoy en Riazor (21 horas, Movistar La Liga) al Numancia. Antes del encuentro hablamos con Isaac Aketxe, especialista en el lanzamiento a balón parado, quien explica los «piques sanos» con su hermano Ager, principal recurso anotador de un equipo necesitado de puntos ante el equipo soriano.

La del martes fue noche de Champions, con el estreno del Barça en Dortmund. Los culés no pasaron del empate a cero en un partido donde el portero alemán Ter Stegen fue el héroe al salvar un penalti. El Valencia, por su parte, tiró de rabia y resistencia para imponerse al Chelsea gracias a un tanto de Rodrigo y conquistar Stamford Bridge. Hoy le toca el turno al Real Madrid, que regresa a su torneo fetiche contra el PSG, el eterno aspirante que no cuenta con sus estrellas.

Sin salir del fútbol, y relacionado con el club blanco, nos fijamos en Rubén de la Red, el exjugador del Real Madrid que tuvo que abandonar su carrera a los 25 años por un problema cardíaco.

Hoy será noticia

Este miércoles a las 09.00 está previsto que arranque la última sesión de control al Gobierno de esta legislatura fallida. La jornada se convertirá también en el primer debate de campaña electoral de los líderes políticos de cara al 10 de noviembre.