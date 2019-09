El presidente de la Xunta viaja a Argentina para apoyar la pesca y promocionar el Xacobeo 2021

0

15/09/2019 21:09 h

Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, uno de los mejores puntos del cono sur para avistar ballenas. Ahí es donde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, dio comienzo ayer a su viaje institucional a Argentina, un periplo que se prolongará hasta el sábado en el que le acompaña la conselleira do Mar, Rosa Quintana. La razón es que, entre los principales asuntos que tratarán, están los relacionados con el apoyo a la flota gallega que faena en aguas del país austral. De ahí que la parada sea Puerto Madryn, donde como adelantó la Xunta en un comunicado «terá ocasión de coñecer o seu porto, así como o traballo das principais empresas pesqueiras da zona». La segunda parada del viaje será en la misma provincia, en Rawson, donde se entrevistará con el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, antes de continuar hacia Puerto Deseado para mantener un encuentro con los empresarios del sector de la pesca.

Además de interesarse por un sector estratégico para la economía de Galicia, también aprovechará para promocionar con ahínco el Xacobeo 2021, el que, como auguran desde el Gobierno gallego, «será o mellor Ano Santo na mellor Galicia da nosa historia». Junto con Chubut, estarán en Comodoro Ribadavia y Mar de Plata, una de las ciudades más turísticas de Argentina donde aprovecharán para inaugurar el evento Obradoiro de Sabores, además de una muestra sobre el Xacobeo.

Paralelamente, como añade la nota remitida por la Xunta «o presidente manterá encontros coa colectividade galega das distintas cidades arxentinas e, en especial, cos máis novos. Non en van, Arxentina é o país con maior presenza galega. En Bos Aires, visitará o Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol, e participará no acto conmemorativo da 30 edición do programa Conecta con Galicia». De hecho, entregará la Compostela a los participantes en la edición de este año.