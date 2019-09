Hacienda traslada a la Xunta que se olvide de 370 de los 700 millones reclamados

0

16/09/2019

El Ministerio de Hacienda ha remitido un escrito a la Xunta, en concreto a la Consellería de Facenda, en la que echa un jarro de agua fría sobre las expectativas del Gobierno gallego. En concreto, deja entrever que se pueden olvidar de cobrar el grueso de los 700 millones reclamados desde Galicia. El ministerio solo estudiará el pago de los 330 millones de las entregas a cuenta pendientes para este 2019 -la guerra que mantienen todas las comunidades con Madrid- y que ya se encuentran en el capítulo de ingresos y gastos para este ejercicio.

Madrid sigue estudiando cómo poder pagar estando en funciones, pero no hay una fecha cierta para poder hacerlo. La Moncloa supedita todo a que haya investidura, porque, argumenta, así lo indica un informe de la Abogacía del Estado.

Apunta a la vez que no abordará el pago de la mensualidad pendiente de transferencia del IVA de diciembre del 2017, que son 200 millones en el caso de Galicia. Este es un problema que generó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al aplicar el llamado IVA en tiempo real, que inhabilitó un mes, que en cambio sí cobró el Estado. «No es posible revertir esa situación adoptada por el anterior Ejecutivo», dice la carta, acogiéndose a que no es posible al no haber presupuestos.

Y segundo varapalo: no garantiza que se abonen a la comunidad otros 170 millones comprometidos como compensación a Galicia; es, dice, un pago discreccional, pero no obligatorio. Al hacer referencia a ejercicios anterioes, «no puede exigirse su cumplimiento en este momento».

La misiva, curiosamente, no la firma la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien se le habían remitido tres comunicaciones, sin respuesta hasta hoy. La carta, de tres páginas, la remite en cambio la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón.

La Xunta no ceja en su empeño de cobrar toda esa factura, los 700 millones íntegros, y no una cantidad parcial. «Xa estamos a mediados de setembro e xa pasou o tempo das escusas. A Xunta vai seguir reclamando os cartos que se nos adebedan, porque así nolo pediu o Parlamento e porque son cartos que lexitimamente nos corresponden», apuntó el conselleiro de Facenda, recordando el impacto que puede tener para las finanzas autonómicas.