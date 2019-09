¿Por qué dos de las víctimas del triple crimen de Valga no formarán parte de las estadísticas oficiales de violencia machista?

0

Redacción 16/09/2019 10:57 h

Desde 2003, 1.016 mujeres han sido víctimas mortales de crímenes machistas en España. Una lista de la que no formarán parte ni la excuñada ni la exsuegra del triple crimen cometido esta mañana en Valga. Y es que en esa terrible lista no entran otras víctimas como familiares, entorno o víctimas indirectas de estos sucesos, así como aquellas mujeres que no tenían ningún tipo de relación con su agresor.

La semana pasada Unidas Podemos reclamó al Gobierno, según informó Europa Press, que cumpla con lo acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recopile toda la información referente a esta lacra en el país, incluyendo en las estadísticas los casos que se producen fuera del ámbito de la pareja o expareja.

En el texto registrado en el Congreso, la formación recuerda que, «conocer la realidad es fundamental para cambiarla» y apunta que «los datos oficiales» sobre esta lacra, hoy en día, «sólo muestran una parte de la realidad».

En la iniciativa parlamentaria, firmada por la diputada de En Comú María Freixanet, el grupo señala que incluir en las estadísticas todas las violencias machistas es una de las premisas del Convenio de Estambul, así como del Pacto de Estado que se aprobó tanto en el Congreso como en el Senado en la pasada legislatura.