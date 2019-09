El PSdeG-PSOE reúne su Interparlamentaria para preparar el cambio político en la Xunta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J. G.

Santiago / La Voz 15/09/2019 13:30 h

«Estamos preparados para calquer escenario político e electoral» afirmó esta mañana Gonzalo Caballero, secretario general del PSde-PSOE, tras la reunión de su Comisión Interparlamentaria en Santiago. Convocó a 10 representantes en el Congreso, 8 en el Senado, 14 en la Cámara Autonómica y 1 en el Parlamento Europeo convencido de que «estamos nun novo tempo político en Galicia. As galegas e os galegos apoiaron ao PSdeG de forma maioritaria nas convocatorias electorais desta primavera» y esperando que se refleje en las próximas elecciones autonómicas.

El líder del PsdeG insistió en sus críticas Alberto Núñez Feijoo y en que el tiempo político del actual presidente autonómico ; y«está rematado». Abogó asimismo porque prospere un gobierno socialista en España, presidido por Pedro Sánchez, que considera también la mejor opción para Galicia. «O PSdeG somos a casa común do progresismo, somos a garantía frente ás dereitas e á ultradereita; Abascal sigue sendo un risco para as políticas públicas do noso país, un risco que non nos podemos permitir; e frente á axenda mediática e política que a dereita quere implantar no país imos defender os temas que interesan á cidadania: os avances sociais, os mecanismos de igualdade en todos os ámbitos, nos sociais e tamen na igualdade entre homes e mulleres; os avances na política económica e na política industrial. O progreso para a maioría está garantido cando os socialistas gobernamos, e enfrente disto atopamos riscos de involución», afirmó.

Frente a la reciente convocatoria del debate sobre el estado de la autonomía en el Parlamento autonómico, Gonzalo Caballero manifestó: «Feijoo utiliza as institucións parlamentarias e a Xunta de Galicia en función dos seus intereses; de forma unilateral decide cando se plantexa o debate do estado da autonomía. Feijoo ten o seu proxecto esgotado para Galicia. Ao longo dos tres anos desta lexislatura non tomou ningunha decisión importante para resolver os problemas das galegas e dos galegos e nós estamos preparados para acudir a ese debate da autonomía e trasladarlle a Feijoo que o seu tempo político está finado, está rematado en Galicia. Hai evidencias claras de que o proxecto político de Feijoo non cumpre. Unha mostra se viu xustamente nestas últimas xornadas: máis de 10 anos de Feijoo ao frente da Xunta de Galicia implicou recortes en política social sen precedentes e défices en cuestións fundamentais, por exemplo hai unha fenda de 14.000 prazas en residencias de maiores `públicas segundo os baremos da Organización Mundial da Saúde, que faltan en Galicia e que Feijoo non resolveu. As carencias que Feijoo non foi capaz de cubrir as teñen que cumprir desde outros ámbitos como a Fundación Amancio Ortega, que implica un avance en residencias xustamente polo suspenso de Feijoo».

Sobre esta cuestión, agradeció a la Fundación Ortega «os seus esforzos para cumprir coas necesidades sociais de Galicia porque alí onde Feijoo non cumpre, Feijoo suspende e fracasa diante das galegas e galegos, teñen que ser iniciativas desde a sociedade civil e desde o ámbito privado as que suplan algo que a Xunta de Galicia debería prover».

Para Gonzalo Caballero, en su intervención ante la sede del Museo do Pobo Galego y acompañado de parlamentarios y parlamentarios de su grupo en las distintas cámaras de representación: «Feijoo está moi preocupado porque a verdade non vive máis que para disgustos. Cada vez que falaron os galegos lle quitaron apoio, ten desastres electorais, pelexa con Álvarez de Toledo, con Baltar, ten problemas por todos os lados; o seu tempo político está rematado, intenta xogar coa axenda parlamentaria en función dos seus intereses. Nós estamos tranquilos e preparados para acudir ao debate da autonomía e trasladarlle a Feijoo a que é a opinión maioritaria das galegas: que non ten axenda nin compromiso co país, que Galicia merece algo máis que un preisdnete dedicado a buscar a súa promoción dentro do PP».