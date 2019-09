La operación Orquesta llega a su fin con los acusados absueltos

0

Cee / La Voz 15/09/2019

Solo falta que los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña oficialicen la absolución de los seis acusados que quedaban, entre ellos el exalcalde de Cee, Ramón Vigo, pero lo que en su día se conoció como operación Orquesta, una causa contra la corrupción política que salpicó en enero del 2011 a cuatro municipios de la Costa da Morte, ha tocado a su fin.

El pasado 11 de julio, la Audiencia le notificó a los encausados su absolución, porque una vez anuladas las escuchas telefónicas, no había prueba contra ellos. Transcurrido por medio el mes de agosto, que es inhábil a efectos judiciales, la única duda era si la Fiscalía iba a presentar o no recurso contra esa sentencia. A día de hoy no lo ha hecho, con lo que fuentes de las defensas, que aún esperan tener el auto en la mano, dan el asunto por cerrado. Los cinco días de los que disponía el ministerio público para recurrir, a no ser que se haya producido algún error o retraso desconocido de notificación, han transcurrido ampliamente.