Tráfico actualiza el examen de conducir

José Manuel Pan

Redacción / La Voz 14/09/2019 17:06 h

El examen de conducir cambiará a partir de este lunes con la incorporación de los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS, por sus siglas en inglés). Y lo hace con la entrada en vigor de una instrucción de la Dirección General de Tráfico que permite que los vehículos utilizados para el examen puedan tener activados dispositivos de asistencia al conductor que muchos coches incorporan ya de serie.

Esa progresiva implantación de los nuevos sistemas avanzados es lo que ha llevado a la DGT a permitir su uso durante la prueba práctica de conocimientos. Se trata, explican fuentes de Tráfico, de revisar los requisitos exigidos hasta ahora a los vehículos utilizados en los exámenes y, en consecuencia, actualizar los criterios de calificación, de forma que la activación automática de alguno de esos sistemas por un riesgo que el alumno no ha evitado supondrá una penalización en la prueba.

Estos son los sistemas inteligentes de asistencia a la conducción que estarán permitidos durante los exámenes del carné de conducir a partir de mañana lunes.

START-STOP

Arranque y apagado automático. Muchos vehículos nuevos incorporan ya este sistema, cuya función principal es el ahorro de combustible y la reducción de la contaminación. Apaga el motor cuando está al ralentí, por ejemplo con el coche parado en un semáforo, y lo arranca cuando se pisa el embrague o el acelerador, en función de si el cambio es manual o automático.

HILL HOLDER

Ayuda de salida en cuesta. Este dispositivo cuenta con un sensor que detecta la inclinación del coche e impide que el coche se vaya hacia atrás cuando se suelta el freno para iniciar una arrancada en cuesta. Es de gran ayuda en el examen ya que también evita que el coche se cale.

LUCES Y LIMPIAPARABRISAS

Activación automática. Los sistemas de alumbrado del vehículo se ponen en marcha cuando un sensor detecta una disminución de la visibilidad. Lo mismo ocurre con el limpiaparabrisas automático, que se activa cuando empieza a llover. El examinador podrá pedirle al aspirante que localice ambos mandos aplicando los criterios de calificación actuales. No se penalizará, sin embargo, el hecho de que las luces o el limpia se activen de forma automática aunque no se necesario.

FRENADO DE EMERGENCIA

Sistema AEB. Este sistema es capaz de detectar un riesgo inminente de colisión y alerta del peligro. Si el conductor no reacciona, el dispositivo, conocido por las siglas AEB, tomará el control del vehículo y realizará una frenada automática de emergencia. En este caso, el examinador calificará la activación del sistema como una intervención del profesor, lo que supondrá una falta eliminatoria.

ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO

Al salir marcha atrás. Este dispositivo supervisa el tráfico trasero transversal, por ejemplo el que circula por detrás cuando un coche sale marcha atrás de un aparcamiento en batería. Si detecta la aproximación de un vehículo se emite un aviso sonoro. Si la activación es correcta se calificará como falta eliminatoria.

SENSOR DE APARCAMIENTO

Y cámara de marcha atrás. Los sensores y las cámaras permiten al conductor una mejor percepción del entorno para maniobrar. No está permitido el sistema de aparcamiento total, en el que el coche aparca solo.

DETECCIÓN DE FATIGA

Alerta al conductor. El sistema detecta si el conductor pierde la concentración por fatiga o sueño y advierte para que se detenga.

AVISO DE FRENADA

Alerta de colisión. Este es un sistema de aviso de frenada de emergencia que activa un parpadeo de las luces de freno para advertir al coche que va detrás de una frenada inesperada.

El control adaptativo de velocidad y el de cambio de carril deben desactivarse

La actualización de los sistemas de ayuda permitidos en el coche del examen de conducir deja fuera dos dispositivos que incorporan muchos coches nuevos. Son el control adaptativo de velocidad (ISA, por sus siglas en inglés) y el sistema de aviso de cambio de carril, que en algunos casos incluye la corrección automática del trazado. Ambos sistemas tendrán que ser desactivados ya que durante la prueba de conducción no se permite su utilización. Si los dispositivos no pueden desactivarse de forma manual, el examinador no permitirá el uso de ese vehículo.