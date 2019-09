Unidas Podemos solicita otra comisión de investigación sobre el accidente del Alvia

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Santiago / La Voz 13/09/2019 13:56 h

Ante la imposibilidad de cerrar la anterior comisión de investigación que se llevó a cabo en el Congreso por el accidente del Alvia, que quedó suspendida por el adelanto electoral que puso fin a la legislatura, el grupo confederal de Unidas Podemos pedirá la creación de una nueva comisión. Así lo indicaron esta mañana en Santiago los diputados Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz junto con el senador José Manuel Sande. Si bien Yolanda Díaz reconoció que el discurrir de la anterior comisión _en manos de la exdiputada Alexandra Fernández, que por las diferencias con sus compañeros de grupo decidió no presentarse a las elecciones del 28A_ fue positivo y que se logró la comparecencia de los que fueron ministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, no fue posible finalizarla, por lo que ahora propone que se cree de nuevo y espera que ni el PP ni el PSOE «traten de bloqueala». Para los diputados y el senador de la izquierda rupturista gallega, esa comisión no solo es importante para resarcir a lass víctimas, sino también para esclarecer las carencias de las infraestructuras gallegas.

El trámite parlamentario quedaría bloqueado de nuevo si se adelantan las elecciones. Ante la posibilidad de un nuevo cierre de las Cortes por la celebración de otras elecciones el 10N, Yolanda Díaz, que participó en las fracasadas negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE para formar Gobierno, dijo que sería una irresponsabilidad ir de nuevo a las urnas, y horas después de que Pedro Sánchez rechazase la última oferta de Pablo Iglesias, consistente en alcanzar un pacto al menos hasta la aprobación de los próximos presupuestos, la política ferrolana y diputada por Pontevedra acusó al presidente del Gobierno en funciones de «ter pasado de dicir non a Rajoy a dicir non a esquerda». A su entender, Pedro Sánchez «doulle un portazo» a un diálogo que garantizaría cuatro años de gobernabilidad.