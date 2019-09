Feijoo sopesa incumplir el déficit: «Eu non vou recortar»

0

La Voz de Galicia

12/09/2019

Era como su santo y seña, su estilo de gobernar. Desde su llegada a la presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo no solo se distinguió siempre por cumplir con las reglas del equilibrio presupuestario, del techo de gasto y de los límites de endeudamiento, sino que fue el precursor en España de algunas de estas normas.

Pero las cosas pueden cambiar. Lo dejaba entrever el mandatario gallego en la carta remitida a Pedro Sánchez, y este jueves insistió en que si se disuelven las Cortes para celebrar nuevas elecciones, se perderá también una oportunidad para actualizar las entregas a cuenta a las autonomías. Y de ese «colapso» solo se podría salir o incumpliendo el objetivo de déficit o empleando las tijeras. «Eu non vou recortar o orzamento, non vou a recortar os servizos da comunidade», advirtió Feijoo tajante, desvelando así cuál será su decisión si el Estado no salda en tiempo y forma su deuda financiera con Galicia.

El jefe del Ejecutivo autonómico considera que «aínda hai tempo» de impulsar una vía legal para liquidar los anticipios a las comunidades antes del 23 de septiembre, día a partir del cual se disolverían las Cortes para celebrar elecciones si no se produce un acuerdo de investidura. Eso sí, los plazos sería ajustadísimos, porque obligaría al Consejo de Ministros a aprobar mañana mismo un proyecto de real decreto-ley y a convocar un pleno de urgencia en el Congreso para poder convalidarlo.

«As Cortes están funcionando con normalidade», dijo Feijoo durante la rueda de prensa posterior al Consello, parafraseando lo expresado también por Felipe González, antes de apuntar que tiene la sensación de que el Gobierno central no quiere que se funcione con normalidad y de que el bloqueo del sistema afecte a todas las administraciones.

Feijoo dejó en el aire la posibilidad de remitir a la Cámara un proyecto de presupuestos para el 2020, al no disponer de las previsiones de ingresos del Estado. No obstante, aseguró que su Gobierno trabajará con la perspectiva de cumplir con este requisito para evitar un «colapso» de la hacienda pública. Porque, el impago de los 700 millones a la Xunta, obligaría a tomar una decisión: «Incumprimento do déficit, da débeda e da regla de gasto e a outra opción é o recorte, e eu non vou a recortar o orzamento, non vou a recortar os servizos da comunidade», pues su propósito es «cumprir os orzamentos» aprobados.