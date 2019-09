La deuda de los 700 millones que reclama la Xunta le estalla a Caballero en su debut parlamentario

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 11/09/2019 11:56 h

Debuta Gonzalo Caballero con voz solemne: «Este Parlamento é unha institución fundamental para a vida política deste país», así que expresó su satisfacción por poder incorporarse. Replica Núñez Feijoo poco después: «Si é un instrumento fundamental, por que tardou tanto tempo en darse conta» sin tomar posesión del escaño. El líder del PSdeG reprochó al presidente de la Xunta su «política de teatriño» y este último le preguntó si pensaba que estaba en una «rolda de prensa». Feijoo y Caballero llevaban tiempo observándose de soslayo y esperando a mantener el primer cara a cara en la sesión del control del Parlamento. Ocurrió este miércoles. El líder socialista emplazó al jefe del Ejecutivo a dejar la confrontación con Madrid y a ponerse a gobernar, y el popular le aguó el debut con la reclamación de los 700 millones de euros al Estado y aireando la carta que le va a remitir al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para desbloquear los pagos en una semana.

En la misiva que remitirá a Madrid, Feijoo no solo le remite al Gobierno central el informe jurídico de la Xunta para que «reconsidere este bloqueo descabellado», dijo, sino que le plantea la vía para hacerlo. Como documento adjunto, le remitirá un proyecto de real decreto-ley con dos artículos y otras tantas disposiciones adicionales, que permitirían resolver la asfixia financiera que están sufriendo las comunidades en poco más de una semana, según su estimación.

En el primer careo parlamentario que mantuvo con Caballero, Feijoo intentó romper el discurso del líder del PSdeG, que emplazó al mandatario autonómico a recitificar sus políticas a la vista de los reveses electorales sufridos por el PPdeG este año. «O seu proxecto é un proxecto esgotado», espetó Caballero, que pidió a Feijoo que abandone la «confrontación» con el Ejecutivo de Sánchez.

Feijoo reprochó al dirigente socialista que hable «como presidente da Xunta» cuando nunca ganó unas elecciones. «Non se dá conta de que vostede non é o señor Sánchez?», le soltó, antes de puntualizar que incluso demostraba tener poca confianza en sí mismo cuando «se blindou como candidato á Xunta» antes incluso de elegir los candidatos a las alcaldías.

Gonzalo Caballero interpretó que Feijoo asumió ya en el papel de la oposición, haciéndole la sesión de control a él y al PSOE, y lo llamó a responder de la gestión de su Gobierno. El jefe del Ejecutivo, no obstante, no tardó en confrontar al líder del PSdeG con las voces de otros dirigentes socialistas de Baleares, Aragón, Castilla-La Mancha o Andalucía que alzaron la voz contra el Gobierno de Sánchez por el bloqueo de las entregas a cuenta a las comunidades. El socialista gallego ni siquiera entró en un asunto que Feijoo ya no abandonó hasta el final de la discusión, cuando interpeló al propio Caballero si estaba o no de acuerdo con la carta que remitirá a Sánchez sugiriéndole una solución al problema del bloqueo de los fondos a través de la promulgación de un real decreto-ley. No hubo respuesta, pues Caballero ya había consumido sus turnos de intervención.