El Parlamento obliga a los vecinos de la isla Ons a retirar su camiseta reivindicativa en el pleno

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 10/09/2019 18:23 h

Varias decenas de vecinos de la isla de Ons, que este martes acudieron al Parlamento gallego para protestar por el establecimiento de cupos de acceso a su isla y seguir de cerca la comparecencia específica de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, fueron los primeros a los que se les aplicó la nueva normativa sobre el decoro de la Cámara, al ser obligados a sacarse las camisetas que llevaban vestidas con el lema «Ons en loita», decisión que suscitó protestas en la bancada de la oposición.

Un nutrido grupo de vecinos de Ons permaneció fuera del recinto parlamentario manifestándose y coreando consignas reivindicativas, mientras una decena de ellos fueron invitados por el BNG y En Marea a entrar el pazo de O Hórreo para seguir desde la tribuna el debate. Al llegar a la tribuna del público, el vicepresidente Diego Calvo se acercó a ellos para advertirles de que deberían retirar las camisetas reivindicativas para no interferir en el debate político que se estaba celebrando. La decisión fue acogida por resignación por parte de los invitados, si bien el público también estaba Xosé Leal, concejal del BNG en Bueu, quien objetó que «estaban a comportarse todos moi ben, e penso que ter unha camisola cun lema que diga Ons en loita non atenta contra decoro algún».

En todo caso, tanto Luís Villares, portavoz de En Marea, como Luís Bará, diputado del BNG, subieron a la tribuna del pleno vestidos con las camisetas negras con el lema de Ons sin que fueran llamados al orden. «Prohíben esta camiseta e permiten os traxes e gravatas dos que andan por aí roubando», dijo durante Bará recibiendo una ovación, mientras Diego Calvo tomó también la palabra para aclarar que «na bancada de arriba nunca se permitiron casimetas, nin nesta lexislatura nin nas anteriores», esgrimió.

La polémica suscitada con el reglamento del decoro de la Cámara no empañó la comparecencia de la conselleira Ángeles Vázquez, que dijo que la candidatura de las islas al patrimonio de la humanidad no va a afectar para nada a los cupos de Ons. «Os cupos de acceso ao parque nacional existen e van a seguir existindo», remarcó, antes de insistir en que no tendrá incidencia alguna para los residentes en la isla, sus familiares y amigos, pues podrán acceder a los carnés especiales que expedirá la Xunta para garantizar su acceso.