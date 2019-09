Feijoo vende la estabilidad de Galicia a los empresarios polacos

0

redacción / la voz 09/09/2019 21:44 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, destacó ayer en Polonia la estabilidad y la seguridad jurídica que Galicia ofrece a las empresas internacionales para hacer negocios y dar confianza a los distintos agentes económicos «de que los acuerdos se cumplirán». El presidente de la Xunta asistió a la inauguración del Foro de Diplomacia Regional y Económica de Varsovia, donde también representó a su comunidad durante el seminario Galicia: Inversión, talento e innovación. «Ofrecemos a las empresas polacas e internacionales estabilidad y seguridad jurídica, estabilidad para hacer negocios y seguridad jurídica para cumplir acuerdos», afirmó Feijoo en declaraciones a Efe.

En ese foro, el presidente gallego destacó que la política regional, lejos de fragmentar el proceso europeo, «lo enriquece y lo acerca a los ciudadanos». La comunidad gallega, dijo, es un ejemplo de eso. «La Galicia que me honro en representar no sueña con independencias ficticias ni con abandonos de la familia europea, porque aprendimos que las identidades múltiples suman y añaden valor». Y destacó que las fórmulas económicas basadas en la autarquía «limitan las capacidades de los pueblos», dijo en referencia al contexto económico internacional, donde han resurgido el proteccionismo y las guerras comerciales. El presidente del PPdeG también hizo una defensa del ejercicio de «una autonomía responsable, de acuerdo con la Constitución y la Unión Europea», así como la importancia de «defender la legalidad» frente a aquellos que «desprecian la voluntad popular o no quieren cumplir con las reglas comunes». «Nosotros somos españoles, Galicia no se entiende sin España, y España quedaría amputada sin Galicia», dijo.

Durante su participación en el seminario sobre Galicia, recordó que Polonia «es el octavo mercado para las exportaciones gallegas», que en el 2018 aumentaron un 13 % con respecto al año anterior. También insistió en que Galicia tiene su deuda pública controlada ya que, de lo contrario, «se perdería la autonomía financiera y seríamos intervenidos por el ministerio».

Sectores punteros

El presidente de Galicia destacó los sectores en los que la economía gallega es puntera y puede colaborar con empresas y regiones extranjeras, como la construcción civil, la naval, los sectores de la automoción y el aeronáutico, las tecnologías, el textil, la pesca y las conservas.

Núñez Feijoo también destacó la experiencia de Galicia en la gestión de fondos europeos, «una experiencia que puede servir para forjar una alianza con regiones polacas» o estrechar lazos con el Gobierno de Polonia, país que actualmente es el mayor beneficiario de estos fondos comunitarios. «Galicia ha gestionado miles de millones de fondos europeos y ha sido elegida por el Comité de las Regiones como ponente en la gestión eficiente de fondos europeos», recordó.

Feijoo llegó a Varsovia acompañado de un grupo de 18 empresarios gallegos de sectores como el agroalimentario y conservero, la automoción o las infraestructuras. El mandatario gallego también mantuvo una reunión con el viceministro de Emprendimiento y Tecnología polaco, Marcin Ociepa.