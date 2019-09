Ya hay centenarios en el 88 % de Galicia

0

La Voz de Galicia carlos punzón

vigo / la voz 10/09/2019 09:50 h

Dozón contaba hace diez años con varios nonagenarios entre sus vecinos, pero ninguno de ellos llegó a celebrar entonces un cumpleaños con cien o más velas. Un decenio después ya son 13 los residentes del municipio dezano que han alcanzado las tres cifras en su calendario personal, convirtiendo a la villa en punta de lanza de la longevidad en Galicia. El 87,8 % de los concellos gallegos cuentan ahora con centenarios en sus padrones, como se desprende de la información recogida para confeccionar las secciones censales del país. Son 275 los ayuntamientos de la comunidad que tienen vecinos tan longevos, cuando en el 2008 esa situación se daba en 222 de los 313 del territorio gallego.

La edad media de la población no deja de crecer progresivamente, y también los escalones demográficos que representan a los grupos de edad más mayores, pese a que Galicia no está situada en cabeza en esperanza de vida en España. Es más, hay diez comunidades autónomas con un horizonte vital más extenso del que se prevé para los gallegos, pero ese dato estadístico no impide que Galicia sea después de Castilla y León la autonomía con una proporción mayor de centenarios respecto al conjunto de su población.

La esperanza de vida en Galicia se sitúa actualmente en 83,1 años, pero son 1.622 los gallegos que la han rebasado sobradamente al contar, al menos, con cien años, cifra que hace diez años llegaba solo a 657 casos. Ahora, de cada diez mil habitantes seis tienen en Galicia cumplidos ya esos cien años, por 6,5 del censo castellanoleonés o 4,5 del asturiano, las dos comunidades que anteceden y suceden a la comunidad gallega en el ránking de longevidad. En cifras absolutas, Andalucía, Cataluña y Madrid superan el número de centenarios gallegos, pero en los tres casos con mucha más población en total.

En el «top 25»

De la misma manera que Galicia se lleva la medalla de plata en número de personas con cien años o más en proporción a su censo, cuando en población está en sexto lugar, los municipios gallegos que figuran entre los cien ayuntamientos de España con más centenarios suben posiciones respecto a lo que les corresponde en número total de vecinos. Así, Vigo es la séptima localidad española con más personas de cien o más años (tiene 161), cuando en volumen de residentes es la decimocuarta de todo el Estado. A Coruña es la novena en longevos (suma 142), mientras que por población es la decimoctava. Ourense es el tercer concello gallego que entra en el top 25 de los centenarios españoles aunque sea en el puesto que cierra esa frontera, pero es en cambio la 59 en número total de habitantes. Santiago es la localidad 44 en mayores y la 66 en vecinos; Pontevedra la 45 y 86 respectivamente, y Lugo se mueve en el puesto 52 entre el listado de centenarios y el 65 en padrón. A todas ellas les sigue uno de los mayores saltos entre ambos ránkings que es el protagonizado por Monforte de Lemos, que es la 54 en número de mayores de cien años de toda España, cuando por censo ocupa el puesto 417. Ferrol, Lalín y A Estrada cierran el grupo de los diez concellos gallegos que figuran entre los cien de España con más centenarios.

Centenarios por zonas

La mayor proliferación de personas que han cumplido los cien se observa en las dos provincias del sur. Dozón, A Cañiza, Gomesende, Covelo, Beariz y Crecente anteceden a Ortigueira en el listado de los diez concellos con más peso proporcional de mayores, que completan Arbo y Cerdedo-Cotobade.

En Vigo, el concello gallego con más personas de cien o más años en números absolutos (solo superado en el resto del Estado por Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza), son dos zonas de la parroquia de Bembrive donde se da la mayor concentración, con 41,1 centenarios por cada 10.000 habitantes. En un calle concreta del centro, Pi y Margall, se registra la tercera mayor presencia de longevos de Vigo, con 27,8 por cada 10.000.

En A Coruña, es el área de Os Mallos la que cuenta con una mayor ratio de longevos, en concreto entre la ronda de Outeiro y la calle Diego Delicado, uno de los puntos con mayor densidad de habitantes de la ciudad también, que llega a presentar una tasa de mayores de cien años de 54,7 por cada 10.000 residentes. Entre la misma ronda de Outeiro y la calle Antonio Pedreira Ríos, en Agra do Orzán, se da una tasa de centenarios de 37,2, y la avenida Alfonso Molina cruza otra área de alta concentración, con 36,7 por cada diez mil vecinos.

Ourense, el tercer concello con más personas nacidas antes del año 1920, tiene en las parroquias del norte su tasa más alta de habitantes de mayor edad, en parroquias limítrofes con el concello de Amoeiro como Palmes, O Burgo, A Burata, Pazos, Abeleda o Regoalde. En ellos llega a 43,2 centenarios por cada 10.000 vecinos. En el caso de Santiago es San Marcos la ubicación con más longevos (34,1 por cada 10.000), como en Pontevedra las céntricas calles de Fernández Ladreda y Rosalía de Castro dan residencia a la mayor presencia proporcional de ancianos de alta edad (23 por cada 10.000), lo que en Lugo sucede en mayor medida en la franja que se forma entre Barbaín y Gondar. Las calles que discurren a la izquierda de la rúa Leopoldo Calvo Sotelo (Real, Zapardiel, San Pedro, Malecón o Doutor Casares) son en las que habita la mayor densidad de personas con más de cien años en Monforte, la sorpresiva séptima localidad gallega del ránking. En Ferrol esa coincidencia de mayores la presenta el entorno de Telleiras.

En todas las comunidades autónomas son más las mujeres que hombres las que han alcanzado la centena, relación que en Galicia se establece en 1.254 ancianas que cuentan con tres cifras en su último cumpleaños por 368 varones. Esa circunstancia es al contrario en dieciséis concellos, como ocurre en Forcarei, Gondomar, Samos, Mondoñedo, O Grove o Cerceda.