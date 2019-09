La anómala situación meteorológica; los profesionales más buscados; pendientes de las hipotecas; y mucho más

0

10/09/2019 09:00 h

Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos se volverán a reunir hoy en el Congreso, pero lo cierto es que nada invita a pensar en un giro de última hora que permita salvar la investidura y evitar unas nuevas elecciones. Ambas formaciones retoman así el diálogo pero lo hacen con desánimo y las mismas suspicacias aunque Iglesias aún confía en que Sánchez le ofrezca una coalición a última hora.

El Gobierno de Sánchez está atado de pies y manos, no solo por las limitaciones que establece la ley por estar en funciones, sino también porque está supeditado a los Presupuestos de Rajoy de junio del 2018, que están prorrogados. Y esta paralización la pagan los ciudadanos. Así.

En clave de opinión analizan la situación de bloqueo político Gonzalo Bareño en «Una semana para lo malo o lo peor» y Fernando Salgado en «¿Nadie quiere elecciones?». También Pinto & Chinto dedican su viñeta a las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos. Así ven a Sánchez y a Iglesias.

Ya hay centenarios en el 88% de Galicia. En la comunidad viven casi mil mayores más que hace un decenio y Dozón es el municipio con más personas con 100 años o más. Aquí puedes consultar si tu concello está entre los más longevos. Pero la gallega de mayor edad no vive en Galicia. María Roberta Blanco tiene 111 años y es natural de Bergondo pero emigró en 1945 y hoy reside en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Dejamos la demografía y hablamos ahora de economía. Más de un millón de hipotecados están pendientes hoy de la Justicia. Y es que el abogado del Tribunal de Justicia de la UE se pronuncia sobre si el IRPH es o no transparente.

También en clave económica te contamos que Telefónica aborda un plan de bajas para mayores de 53 años y que Abanca cerrará la compra de Caixa Geral en breve tras recibir luz verde del BCE.

Una sentencia del TSXG abre la puerta a que se deduzcan en el IRPF los gastos por ir a torneos de póker y obliga a Hacienda a recalcular la liquidación de un gallego.

Seguimos en los tribunales porque ayer comenzó en Almería el juicio por la muerte de Gabriel Cruz. En la primera sesión, la fiscala acusó a Ana Julia Quezada de matar «de modo deliberado y a sangre fría» al pequeño de 8 años, que «no tuvo opción de salir con vida de la finca». Un jurado popular de siete mujeres y dos hombres emitirá el veredicto. La acusada se sentó en el banquillo con un cambio de imagen.

«No sé qué me movió a hacerlo, pero quiero que la gente sepa que ha pasado algo ahí y que hay que tener cuidado para que no se repita». Así habla Teresa que perdió un hijo en un accidente de tráfico en la N-VI y que habitualmente lleva un ramo al lugar del siniestro. Como ella lo hacen muchas otras familias gallegas que han sufrido una pérdida similar. Son las flores en la carretera que recuerdan a los que se han ido.

Seguimos hablando de seguridad vial porque en Ourense se ha entregado el conductor que se fugó tras un accidente mortal. Estaba siendo buscado desde el sábado y ayer se personó en la jefatura de la Policía Local de la capital.

En Barreiros falleció ahogada ayer una mujer en la piscina de una urbanización casi desierta, lo que dificultó las tareas para su identificación. Fue un vecino que pasaba por la zona el que dio la voz de alarma.

España se encuentra en alerta por una anómala situación meteorológica. Y es que los restos del huracán Dorian producirán las primeras nevadas y han obligado a activar varias alertas rojas por lluvias torrenciales. Galicia también notará los efectos.

Estos son los empleos que se ofertan en Galicia, comarca a comarca. Son los profesionales más buscados de la comunidad.

¿Cómo puedo hacer para que mi pueblo sea una aldea modelo? Más allá de los núcleos catalogados como áreas de riesgo de incendio, otros 21 lugares han solicitado ya entrar en el convenio entre Medio Rural, la Fegamp y el Seaga.

Cuando los ángeles de la guarda llevan un carrito a los que reciben quimioterapia.

En las últimas horas hemos conocido que el Parlamento británico ha vetado por segunda vez el adelanto electoral que reclama Boris Johnson. Las dos cámaras de Westminster declararon el fin del periodo de sesiones y echaron el cierre hasta el 14 de octubre, tal como ordenó el primer ministro a finales de agosto.

El sí quiero motero de Baltar. Una pedida de mano en medio de la concentración de Sanxenxo este pasado sábado causó un gran revuelo entre los asistentes. «Lo hice pensando que no se notaría», asegura el novio.

En A Coruña la oleada de robos se ha extendido hasta A Zapateira con cuatro asaltos a chalés en los últimos días. Los propietarios de una de las casas estaban de vacaciones, y la dueña de otra, en el trabajo. También varias calles del centro han sufrido los efectos de la delincuencia en las últimas jornadas. Los ladrones están muy organizados y repiten el mismo modus operandi.

En la AP-9 a la altura de Sigüeiro la policía autonómica requisó el pasado fin de semana 2.617 vieiras transportadas en un remolque. Así iban.

Desde Pontevedra recordamos el día en que Camilo Sesto hizo famosos a unos rapaces roqueros de la ciudad.

Y desde Vigo nos llega la noticia de que los conejos han tomado O Castro.

«No puedo con las frikadas de Melendi». César Casal dedica su artículo de opinión al cantante y escribe: «Esa naturalidad falsa, tan impostada. Ese aire de campeón, el gracioso de la clase. Hay algo en Melendi que no me creo. Que me perdone su legión de fans. Los fervorosos, como aman tanto, odiarán a los que discrepan de su ídolo. Melendi, él mismo lo reconoce en entrevistas, no tiene ni idea de cantar. Es el rey de desafinar. Pero vive de la música, sobre todo de hacer caja con su papel en las teles».

Reencuentro entre Arsenio y Martín Lasarte. Ambos rememoraron para La Voz el sufrimiento en el mítico partido en el campo del Betis hace 27 años, cuando el Dépor ganó la promoción que le permitió mantenerse en Primera. Recordaron con nostalgia su abrazo en el campo: «¡Cómo seguimos sufriendo, Martín!».

En la actualidad del Dépor también es noticia el tope salarial. El club blanquiazul dispone del sexto mayor techo de gasto de Segunda, con 11,35 millones de euros. Agarrado al ascenso en el tope salarial.

En Vigo, el Celta rompe su tope salarial. Los vigueses aumentan en casi 10 millones su límite, igual que el verano pasado, y disponen de 62,1, pero siguen siendo el undécimo equipo en el ránking debido a la subida generalizada.

Hoy José María García habla para La Voz en una entrevista y dice que «todo el mundo sabía que Blanca Fernández Ochoa se ganaba la vida a duras penas». Aquí puedes leer la charla completa.

La final del US Open estrecha el debate entre Nadal, Federer y Djokovic. El épico triunfo de mallorquín eleva a Medvedev y aviva el duelo entre el español y el suizo por el récord de grandes.

El conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, comparece a petición propia en el pleno del Parlamento de Galicia para informar sobre el plan estratégico del Xacobeo.