Feijoo: «No hay ningún motivo para adelantar las elecciones en Galicia, aquí sí hay estabilidad»

La Voz de Galicia rubén santamarta

redacción / la voz 09/09/2019 05:00 h

Alberto Núñez Feijoo cumple mañana 58 años. Y le coincidirá la celebración con la semana del arranque de curso político más difícil desde que llegó a la presidencia de la Xunta hace diez años: curso preelectoral en Galicia, cambio en la oposición, bloqueo en Madrid, problemas financieros... «La situación en Galicia es estable, y no es preocupante para el curso político», dice.

-Pero la condicionará lo que sucede en Madrid.

-Sí afecta, es el momento más inestable en la política española posiblemente en veinte años. Porque no hay una mayoría parlamentaria y porque todo parece indicar que el candidato no está buscando un Gobierno, sino una justificación para repetir elecciones. Sorprende que busque su no investidura. Y para tensionar está derivando ese bloqueo a ayuntamientos y comunidades. Hay así una incertidumbre por esa inestabilidad que yo voy a intentar que no contagie a la política autonómica.

-¿Puede condicionar la convocatoria electoral en Galicia?

-No, nosotros vamos a garantizar estabilidad hasta el final de la legislatura.

-¿Habrá elecciones en el 2020, en otoño, que es cuando toca? ¿No habrá adelanto electoral?

-No veo ningún motivo para ello. El gran activo de los gallegos es que tenemos instituciones estables.

-¿Va a repetir como candidato?

-(Sonríe). En este momento de máxima inestabilidad política, y de tantos personalismos, a mí no me gustaría incluirme. Prefiero no hablar de mí, sino de lo que sí voy a hacer, que es gobernar y garantizar la estabilidad de la Xunta y del grupo parlamentario. Y a inicios del 2020 habrá tiempo para que el PP de Galicia valore cuál es la mejor oferta electoral.

-¿Pero le apetece volver a ser candidato? ¿Se ve con ganas?

-Si le contesto a esta pregunta estaría contradiciéndome con la anterior.

«Veremos si el mandato de Caballero es defender los intereses de Pedro Sánchez o los de Galicia»

-Igual a sus potenciales votantes, y a los gallegos en general, sí les gustaría tener despejada esa incógnita. Reconocerá que no es lo mismo un candidato que otro.

-Mi preocupación es que tenemos 700 millones en las arcas del Estado que no nos transfieren. Y mi segunda preocupación es presentar las cuentas del 2020, que no están exentas de problemas precisamente por lo anterior. En lo que a mí respecta, los gallegos tendrán resuelta esa incógnita mucho antes de las elecciones, y habrá mucho tiempo para conocer al candidato del PP de Galicia. No me gustaría que en esta pasarela de egos políticos me incluyeran a mí. Haremos con tiempo las cosas. Estamos en septiembre, y la prioridad es recuperar el dinero que es nuestro. El próximo trimestre hablaremos de cuál es el candidato del PP. Y no pretendo blindarme, eso ya lo han hecho otros partidos.

-¿En algún momento se ha arrepentido de su decisión de hace un año, cuando convoca a todo el PPdeG para decir que se queda en Galicia, que no iba a competir por presidir el PP nacional?

-Hice lo que tenía que hacer. Tenía un compromiso y una deuda: la tercera mayoría absoluta. Si se volvieran a repetir las circunstancias, con un congreso abrupto y poco preparado, no tendría ninguna razón para despedirme de los gallegos en diez días. A un presidente de la Generalitat y a un lendakari no le habrían obligado a ello. Y Galicia no es menos. Otra cosa es que fuera de Galicia eso no se entendiera.

-¿Espera una oposición más dura este año preelectoral?

-Yo espero una oposición sólida. No le perjudico, creo, si digo que Leiceaga [el hasta ahora portavoz del PSdeG, relevado por Caballero] ha sido sólido. Veremos si el mandato de Caballero es defender los intereses de Pedro Sánchez, que es lo que ha hecho hasta ahora, o los de Galicia. Yo defiendo los de Galicia, y eso me ha valido contradicciones con mi partido. Yo lo tengo claro: cada día me debo más a los gallegos y menos al partido en el que milito.

-¿Está más difícil que nunca otra mayoría absoluta? Usted es una excepción entre los presidentes autonómicos. Y sigue sin tener potenciales socios: Cs es anecdótico aquí, y Vox no existe.

-Siempre es muy difícil, pero no es imposible. Los gallegos han comprendido que si su objetivo es que no gobierne el PSOE con los dos partidos escindidos de las mareas y el nacionalismo del BNG, la alternativa es juntar lo que permanece unido. Es difícil, pero la gente va reposando y se va dando cuenta de que dividir el voto del PP en Galicia es facilitar un Gobierno cuatripartito.

«El mejor aliado para el socialismo, el nacionalismo y el populismo es que el centroderecha se divida»

-¿No ve posibilidades de socios en el Parlamento, que entre Ciudadanos, por ejemplo?

-Creo que no van a entrar, así que esos votos vienen perfectos al cuatripartito. En las generales no fuimos el partido más votado porque 80.000 gallegos votaron a Vox. El mejor aliado para el socialismo, el nacionalismo y el populismo es que el centroderecha se divida. Unido, el PPdeG mantendrá la mayoría absoluta.

-¿Es esa la estrategia del partido? ¿Cuatro contra uno?

-Es que así está el Parlamento gallego, teniendo en cuenta además que alguno de esos grupos a su vez está formado por varios partidos. El PPdeG es garantía de centralidad: no nos gustan los extremismos, ni de un lado ni de otro.

-Si no le gustan los extremismos, no le gustarán los acuerdos firmados por su partido con Vox.

-El PP se ha fraccionado y los responsables nacionales del partido tienen que unir lo que está dividido. Y ese es un objetivo, imprescindible para la gobernabilidad de España. Le corresponde a la dirección nacional ver cómo lo hace. Es necesario unir el centroderecha en España. La mayoría de los votantes de Vox y Cs están de acuerdo, pero no sus dirigentes.

-¿Con Gonzalo Caballero es fácil llegar a acuerdos?

-Si le hace caso a Leiceaga [el anterior portavoz], será fácil. Si atiende a otros asesores que tiene, no.

«Un alcalde no puede ser el líder de la oposición»

-¿Qué Caballero hace más oposición a la Xunta: Gonzalo o Abel?

-Un alcalde no puede ser el líder de la oposición, lo que hace es buscar réditos políticos oponiéndose al conjunto de los gallegos.

-Abel Caballero cuenta con un apoyo masivo, con esa estrategia de la Xunta está contra Vigo.

-No quito méritos a los resultados de Abel Caballero en Vigo, pero me gustaría que preguntara al alcalde de Santiago o a la alcaldesa de Lugo si creen que su ciudad está mejor tratada que Vigo.

-En las municipales, ¿qué fue peor trago: el resultado del PP en Ferrol, donde el candidato es el segundo más votado en una ciudad y no gobierna, o tener que pactar con Jácome para mantener la Diputación de Ourense?

-Yo propuse al PSOE un acuerdo para que gobernase la lista más votada. Y percibí que no nos iban a dejar gobernar en ningún lugar, y que había un acuerdo con Jácome para repartirse Ourense. Y en ese contexto empezamos a dialogar. Y hasta la fecha no tenemos ninguna causa para pensar que esa coalición fue un error. Fui muy crítico con esa coalición, y ahora estoy en impasse porque después de tener una reunión con el alcalde de Ourense las cosas van con normalidad.

«De todos los alcaldes de Galicia, en el ránking de populismo, este señor [Jácome] estará en la mitad de la tabla»

-¿No le chirrían algunas de las medidas que ha tomado? Subastar el coche, suprimir ayudas a la cultura, críticas a funcionarios… ¿No es populismo eso?

-De todos los alcaldes de Galicia, en el ránking de populismo este señor estará en la mitad de la tabla.

-¿Y quién la encabezaría?

-Eso se lo dejo a los lectores.

«Por prudencia no puedo garantizar que presente un presupuesto para el 2020»

-La Xunta ha convertido el bloqueo de Hacienda en el asunto clave del curso político, con la amenaza de llegar a prorrogar las cuentas autonómicas para el 2020, algo inédito. -¿Es una posibilidad real o es un farol?

-Lo que prepara la Moncloa es una segunda campaña electoral, y no sabemos si van a desbloquear el dinero que es nuestro y el que nos correspondería para el 2020. La Xunta está trabajando a toda máquina para presentar sus cuentas a tiempo, pero por un criterio de prudencia no puedo garantizar que presente ese presupuesto: el Estado no nos da un solo dato para hacer los presupuestos.

-¿Le trastoca sus planes? Los presupuestos son una herramienta política clave, y más en año preelectoral.

-Nunca hemos hecho presupuestos en clave electoral, siempre cumpliendo con las reglas estrictas de gasto. Y así lo seguiremos haciendo.

-¿Es un chantaje del Gobierno para forzar la investidura?

-Sin duda, esto es una decisión política, ni técnica ni legal. Sabiendo que no iba a haber presupuestos en el 2019 y que iba a elecciones, pasaron viernes y viernes de los que dieron en llamar sociales. Y no emplearon ni uno en lo verdaderamente social, que es dar el dinero a las comunidades.

-¿Cuál es el objetivo entonces? Porque está bloqueando también a comunidades del PSOE.

-¿Esto se lo habrían hecho a los vascos?

-No pueden, tienen su concierto.

-Cierto, pero si estuvieran afectados, no se habría producido esta situación. Porque los diputados vascos en el Congreso no apoyarían al PSOE. Es un colapso que pensaron que igual se solucionaba en julio, y se les ha ido de las manos. Podemos entrar todos en incumplimiento de déficit. Nunca había visto tal irresponsabilidad.