Feijoo: «Una coalición PP-PSOE en España resolvería muchísimos problemas»

Avanza que en el primer trimestre del 2020 desvelará si repetirá como candidato a presidir la Xunta

Alberto Núñez Feijoo cumple mañana 58 años. Y le coincidirá la celebración con la semana del arranque de curso político más difícil desde que llegó a la presidencia de la Xunta hace diez años: curso preelectoral en Galicia, cambio en la oposición, bloqueo en Madrid, problemas financieros... «La situación en Galicia es estable, y no es preocupante para el curso político», dice.

-Pero la condicionará lo que sucede en Madrid.

-Sí afecta, es el momento más inestable en la política española posiblemente en veinte años. Porque no hay una mayoría parlamentaria y porque todo parece indicar que el candidato no está buscando un Gobierno, sino una justificación para repetir elecciones. Sorprende que busque su no investidura. Y para tensionar está derivando ese bloqueo a ayuntamientos y comunidades. Hay así una incertidumbre por esa inestabilidad que yo voy a intentar que no contagie a la política autonómica.

