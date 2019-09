La oposición se prepara para el último curso político antes de las elecciones gallegas

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 08/09/2019 05:00 h

Los socialistas gallegos abren el nuevo curso político con su secretario general, Gonzalo Caballero, decidido a asumir un mayor protagonismo, ahora que se ha convertido de facto en el jefe de la oposición al Gobierno del PP. El líder del PSdeG se estrenará el próximo miércoles 11 en los habituales cara a cara con el jefe del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo, embates que aprovechará para desgranar poco a poco sus recetas con las que intentará sentar las bases de un gobierno progresista para Galicia.

Más allá de este esquema, en el PSdeG se muestran renuentes a hablar de la estrategia que mantendrá en el nuevo curso, donde su protagonismo, pese a seguir con 14 diputados, parece ponderado al alza, debido a la fractura sufrida por En Marea, que tenía el mismo número de diputados. En todo caso, en leitmotiv que los socialistas utilizarán para el primer pleno, como explicó Fernández Leiceaga, el portavoz parlamentario, consiste en interpelar a Feijoo sobre qué está dispuesto a hacer para cambiar las políticas de la Xunta.

«Traballaremos para darlle a Galicia unha alternativa e o goberno que realmente necesita»

«Este é o último ano de Feijoo á fronte da Xunta e nós traballaremos para darlle a Galicia unha alternativa e o goberno que realmente necesita», explicó Gonzalo Caballero a La Voz. Pondrán, además, especial énfasis en todo lo concerniente al desarrollo de la educación pública, la recuperación de la gratuidad de los libros de texto, en reivindicar que cesen los recortes y los copagos en la sanidad, sin perder de vista la política industria o la innovación tecnológica.

La actualidad, no obstante, trae servidos en bandeja sus propios asuntos, y entre ellos figuran la inestabilidad política que impera en la escena estatal, debido al intento fallido de Pedro Sánchez de convertirse en presidente, y los problemas que esto lleva aparejados para Galicia y otras comunidades, como el bloqueo de parte de la financiación autonómica.

Esta última es una cuestión en la que el PSdeG actuó hasta el momento como escudero del Ministerio de Hacienda, pese a que hay autonomías con gobiernos socialistas que sufren el mismo problema. El bloqueo de las entregas a cuenta, sin duda, puede convertirse en principal punto de fricción entre PP y PSdeG en el arranque del curso político.

Un protagonismo coral para superar la fractura interna y rearmarse ante las autonómicas

Sus referentes en Madrid son Galicia en Común y el resto de Unidas Podemos, pero en el Parlamento gallego van a operar bajo la denominación Común da Esquerda, un grupo de 10 diputados que tendrá tentáculos en la escena local con Marea Atlántica o Compostela Aberta. Este espacio político, identificado con el rupturismo, vuelve a estar en construcción después de la fractura interna vivida con la escisión de En Marea, el partido instrumental creado por Esquerda Unida, Anova y Podemos, y del que después se desvincularon.

El grupo Común da Esquerda debuta como actor político y lo va a hacer convirtiendo el Parlamento en una especie de laboratorio para testar su forma de operar: protagonismo coral, portavocías compartidas, nada de jerarquías y pluralidad de referentes. «O problema nunca vai ser unha cuestión de liderado, porque cremos na horizontalidade e en outro modo de representar á cidadanía», explicó Luca Chao, responsable de comunicación del grupo, en un desayuno con periodistas.

«Deixamos atrás os problemas para ser referentes dos movementos sociais, do 15M, do 8M»

El principal desafío que tiene por delante la nueva agrupación es recuperar la unidad interna —«unha esixencia», según Chao— para dirigir todos sus esfuerzos a la labor parlamentaria. «Estamos nunha fase nova, na que deixamos atrás os problemas para ser referentes dos movementos sociais, do 15M, do 8M, das plataformas contra os desafiuzamentos, das que loitan contra a precariedade laboral ou as que combaten as desfeitas do medio ambiente», explica Manuel Lago, portavoz del grupo.

Ahí es donde se centrará la actividad política de Común da Esquerda, en las políticas de vivienda, la defensa de los servicios públicos y del medio ambiente o en el feminismo.

La nueva formación es heredera de En Marea, pero tras las escisión de cuatro diputados ya no es la principal fuerza de la oposición al PP. El puesto lo ocupa ahora el PSdeG. Y Común da Esquerda aprovechará la nueva etapa para intentar rearmarse en la izquierda rupturista para afrontar las elecciones autonómicas, previstas para dentro de un año, en caso de que no se adelantes.

Villares dirigirá su acción a los grandes asuntos de país para demostrar su utilidad

En Marea inicia el nuevo curso político ubicado en el Grupo Mixto del Parlamento, con cuatro diputados, debido a la escisión sufrida de todos aquellos que estaban en la órbita de Podemos o Esquerda Unida. La formación que dirige Luís Villares ha decido pasar página de la fractura vivida hace solo tres meses y dirigirá su actividad a abordar los grandes asuntos de país para demostrar que es una fuerza útil para resolver los problemas de la ciudadanía.

Villares está decido a impulsar varias iniciativas relativas a la financiación autonómica y el bloqueo de los fondos del Estado a Galicia. Propuso un debate monográfico, que el PP estudia apoyar, y una reforma legislativa para resolver el problema. Los servicios públicos, el medio ambiente o el feminismo será ejes prioritarios en su labor.

Decididos a que Galicia y sus asuntos no desaparezcan de la política estatal

Para coronar el arranque del curso político el BNG ha preparado un gran acto en Carballo, que lleva por lema Facer valer Galiza. Esta frase resume los objetivos para un período marcado por lo que ocurra en España con la investidura o la repetición de elecciones, lo que llevará al Bloque a intentará abrir hueco para que Galicia esté presente en el debate de Estado. «Polo de agora Galicia está esquecida en todas as cuestión de Estado, e iso vai en contra dos nosos intereses», resume Ana Pontón, portavoz nacional del BNG. La estrategia de los nacionalistas pasa por mantener su perfil propio en un Parlamento más plural debido a la fractura sufrida por En Marea y al nacimiento de una fuerza que se mueve en su mismo espacio político.

«Feijoo xa non ten nada novo que ofrecerlle aos galegos»

No obstante, el BNG intentará no salirse de su carril, impulsando iniciativas legislativas para revertir los procesos de recentralización y abanderando la creación de una ponencia en el Parlamento para discutir sobre la financiación y el pago de la deuda del Estado con Galicia. Y todo con la vista puesta en las autonómicas del 2020, en las que Pontón cree que Feijoo «xa non ten nada novo que ofrecerlle aos galegos».