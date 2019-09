Casado, en la apertura del curso político en Galicia: «Alberto, te necesitamos»

0

La Voz de Galicia Juan Capeáns

La Voz 07/09/2019 14:24 h

Pablo Casado se levantó a las cinco de la mañana en el otro extremo de España y tras un periplo de aviones y coches llegó a Cerdedo-Cotobade a tiempo para abrir el curso político en Galicia en un acto en el que no se le esperaba hace solo una semana. El presidente nacional del PP explicó al público su esfuerzo personal -ayer tenía un acto familiar ineludible- y basó buena parte de su discurso en presumir de sintonía con la formación gallega y con su líder, al que le pidió con claridad que se presente a las autonómicas dentro de un año: “Alberto, te necesitamos, esta tierra sigue necesitando a Feijoo”, proclamó entre los aplausos del público que se congregó por cuarto año en la carballeira de San Xusto.

Los discursos de ambos líderes coincidieron en dos asuntos. El “chantaje” al que está sometiendo el Gobierno español a Galicia y al resto de comunidades al no transferirle los impuestos recaudados, y la determinante influencia que está teniendo Pedro Sánchez en la política española desde que se incorporó a la primera línea en el 2015. “La falta de rigor tiene un nombre”, dijo Feijoo en referencia al líder socialista. El presidente de la Xunta se quedó en el sentido figurado al afirmar que no va a tolerar “máis desprezos”, mientras que Casado fue más práctico e invitó a cualquier presidente autonómico que no sea del PP a forzar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para obligar a la ministra de Hacienda a buscar soluciones y liberar los fondos recaudados con los impuestos de los ciudadanos.

El presidente nacional está convencido de que su partido está preparado para unas nuevas elecciones en las que avanzarían unos escaños, igual que podría hacer el PSOE, pero no lo ve un motivo suficiente para seguir adelante con una estrategia “irresponsable”. En ese punto se esperaba alguna mención a la alternativa de presentarse bajo la plataforma España Suma, integrando al resto de formaciones de centroderecha, pero no hubo una mención explícita. Fue más contundente Feijoo, que sí hizo mención a los gallegos que “marcharon” hacia otras formaciones políticas en las últimas elecciones y que, a su juicio, se han dado cuenta de que “la suma en Galicia es el PP”.