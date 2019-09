Caballero acusa a Feijoo de estar más pendiente de buscar su encaje en el PP que de dar solución a los problemas de los gallegos

0

La Voz de Galicia

Santiago de Compostela 07/09/2019

Al mismo tiempo que el PPdeG arrancaba el curso político en Cotobade, los socialistas hacían lo propio en Compostela, reuniendo a su ejecutiva. El secretario xeral del partido y candidato a las próximas autonómicas, Gonzalo Caballero, ha advertido de la necesidad de que Galicia pase página a diez años de Feijoo, un cambio que vendrá de la mano del proyecto del PSdeG como garantía de «estabilidade», el único, ha dicho, capaz de dar alternativas a una mayoría social castigada por los recortes. «Feijoo leva anos máis preocupado de buscar o seu encaixe no PP que de dar solucións aos problemas dos galegos», ha dicho. Caballero ha reivindicado el proyecto galleguista de su partido y ha llamado a los suyos a arrimar el hombro para abrir un «un novo tempo político».

El líder de los socialistas se ha dirigido a los desempleados, a los estudiantes, a los que acuden a la sanidad pública, a los jóvenes que no tienen trabajo digno, a los que ven un medio rural cada vez más abandonado. A todos ellos, Caballero les ha animado a apostar por un nuevo resurgir de Galicia en lo social, en lo político y en lo económico. «Somos moitos os que non queremos que Galicia se vaia facendo cada vez máis miúda e máis intrascendente no conxunto do Estado: somos a casa común de todos aqueles que queren un cambio, e imos a traballar», ha insistido en una comparecencia en Santiago.

Durante su intervención, el socialista ha anunciado que construirán un proyecto de gobierno en contacto con todas las bases de la sociedad civil para aprovechar todo su talento y ha recordado que las puertas del PSdeG se encuentran abiertas. Caballero se ha referido a la coincidencia de Feijoo y Casado en la apertura del curso político del PP, un partido que simboliza, ha dicho, «a dereita máis rancia». El socialista recordó que ambos ya arrancaron el pasado año en Cotobade, y que poco después el PP sufrió la mayor derrota electoral de su historia en democracia. «Xúntase para celebrar un desastre electoral, e so faltan aí Esperanza Aguirre e Cristina Cifuentes, as dúas referentes de Casado a quen tanto defendeu esta semana Feijoo», ha concluído.