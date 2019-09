Hacienda ignora el informe gallego, las raíces ourensanas de un refugiado sirio y mucho más

0

No valora análisis autonómicos, solo los propios. Así justifica Hacienda el hecho de ignorar el informe encargado por la Xunta a su servicio de asesoría jurídica para intentar cobrar los 700 millones de euros que le adeuda el Gobierno central por diferentes conceptos del sistema de financiación. La gallega no es la única comunidad que se está moviendo para recibir las cantidades que le debe Hacienda y también lo hacen las socialistas: el valenciano Ximo Puig se verá con la ministra Montero para exigir una solución inmediata.



Quien sí va a tener que pagar es el Sergas, obligado a indemnizar con 40.000 euros a una mujer a la que no se le advirtió de que su hija heredaría su dolencia, una grave enfermedad que no se incluyó en su historial informatizado cuando pasó del pediatra a su médico de cabecera.



Y hablando de enfermedades, desde hace unos días se ha abierto un debate en España sobre si los adultos deben vacunarse contra el sarampión. Los profesionales médicos lo tienen claro, y nos lo explican aquí.

Las noticias sobre el grave problema demográfico son recurrentes en los últimos meses y, sin embargo, el comisionado para el reto demográfico del Gobierno está vacante desde marzo. Puedes ver aquí la simbólica viñeta de Pinto&Chinto sobre este asunto.

Una de las fórmulas para frenar esta caída de la población es captar a los gallegos que salieron de Galicia en algún momento. Lo hicieron hacia los destinos más dispares, como demuestra la siguiente historia: Eiad Zinh es un refugiado sirio residente en Londres que busca en Ourense la partida de nacimiento de su bisabuela.

; De Siria a Ourense tras el rastro de Teodora Asenjo Eiad Zinah, refugiado residente en Londres, busca en Ourense la partida de nacimiento de su bisabuela Santi Amil

Eiad Zinh rastrea sus raíces en Galicia mientras en su país de residencia no se vive el mejor momento político. El Parlamento británico vetó ayer el «brexit» duro de Boris Johnson y rechaza además el adelanto electoral. El primer ministro está obligado así a buscar un acuerdo con la UE o a pedir una nueva prórroga para el divorcio europeo. Resumimos aquí las cinco cosas que deben preocupar a los gallegos que viven en Reino Unido.

; El Parlamento británico dobla el brazo a Boris Johnson gracias a 21 conservadores «rebeldes» El primer ministro británico ha perdido la mayoría absoluta en el parlamento, en directo y ante todo el país. atlas

Y la búsqueda de la exdeportista Blanca Fernández Ochoa terminó ayer de la peor manera posible. Su cadáver fue hallado por la perra de un guardia civil de la unidad canina que participaba de voluntario. La autopsia aclarará las causas de su muerte, pero los primeros datos apuntan a que pudo morir hace más de una semana. Hoy recordamos el día que Blanca entró en el Olimpo.

Ya es septiembre y los políticos han recuperado su actividad política. Pedro Sánchez intenta recolectar apoyos antes de reunirse con Pablo Iglesias en busca de un acuerdo de investidura y lo hace elevando la presión con la colaboración de los nacionalistas. ERC mantiene su compromiso de apoyar un Gobierno progresista pese al no a un referendo secesionista.



El PSOE tiene otra oferta sobre la mesa y tienta a Podemos con la presidencia del CIS o de la CNMV. Pero en las filas de Unidas Podemos también hay discrepancias: ahora IU plantea apoyar al líder socialista sin pedir nada. «El bloqueo tiende a hacerse crónico», titula Xosé Luís Barreiro Rivas su análisis político de hoy.

Así se gastan el dinero los ricos gallegos. En la comunidad hay 7.860, 152 más que en el último recuento de Hacienda.

¿Son estos los fichajes que necesita el Deportivo? Así juegan las incorporaciones de última hora del equipo coruñés. Profesionales que los conocen de primera mano explican sus condiciones y el posible rol en el equipo.

Cinco cosas que deberían preocuparte del brexit si vives en el Reino Unido.

; Rande, nombrado el segundo mejor puente del mundo El galardón se ha concedido en Nueva York. CARLOS PUNZÓN

Es el primer puente atirantado del mundo que se amplía y además su construcción se llevó a cabo manteniendo activo el tráfico de la autopista entre las dos orillas. Por eso Rande ha sido coronado en Nueva York como una de las joyas de la ingeniería mundial (puedes verlo en este vídeo) . Y su futura ampliación podría incluir un nuevo carril hasta el centro de Vigo.



Conocemos nuevos detalles del paradero del coche que usó Enrique Abuín, El Chicle, antes de ser detenido. Del vehículo de alta gama solo queda el chasis en el monte de Mondariz.

Reclamantes de la primitiva perdida en A Coruña irán contra el lotero por la vía penal. Aseguran que el atestado policial que cuestiona su versión «dice lo mismo» que llevan años denunciando.



Las dificultades para construir un edificio de madera en el país de la madera. Las condiciones, tales como trabajar con producto gallego certificado, fueron un obstáculo y hay que repetir proceso.

Rafa Nadal ya está en semifinales del US Open tras vencer a Diego Schwartzman en un duro partido, en el que sufrió calambres en el antebrazo por la humedad y la deshidratación tras más de dos horas de partido.



Al menos 20 muertos tras el paso de Dorian por Bahamas, un balance sin precedentes. Ahora, el huracán ha recuperado la categoría 3 en su lento avance hacia la costa este de Estados Unidos.

«España no puede permitirse por más tiempo, mientras soplan vientos de recesión en Europa, navegar a la deriva y con vacío en la cabina de mando». Fernando Salgado escribe hoy de los problemas derivados de la inestabilidad política. Puedes leer el artículo completo en Es la economía, estúpido.

Montero y Beto da Silva se dejan ver en el estreno de los últimos fichajes del Dépor. El central esboza su solvencia con la pierna izquierda y el peruano, insistente en el regate, marcó el 1-1 en Ferrol.



El Celta invirtió en fichajes 78,2 millones en los últimos tres años. La cantidad supone el 66,9 % del gasto en adquisiciones desde el ascenso con un importe global de 116,8 millones en 36 operaciones en ocho temporadas.

La actriz Belén Cuesta desvela el nombre de la película española que iniciará la carrera por los Óscar de entre la terna formada por Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, y Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar.