El PSdeG pide a la Xunta el informe remitido a Hacienda para valorarlo

La Asesoría Xurídica del ente autonómico dice que no hay «impedimentos legais» que obstaculicen esas entregas a un Gobierno en funciones

La Xunta, que lleva meses pidiendo al Gobierno central que transfiera a Galicia lo que le debe por entregas a cuenta, por el IVA y por otros conceptos, elevó este lunes la presión sobre el equipo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero esgrimiendo un informe jurídico que sostiene que un Gobierno en funciones no solo está habilitado para buscar mecanismos con los que hacer frente a esas obligaciones sino que «o sistema de financiamento autonómico, do que é integrante esencial o réxime de entregas a conta, debe ser cumprido polo Goberno estatal, con independencia de que este se atope ou non en funcións», concluye el dictamen de la Asesoría Xurídica de la Xunta.

