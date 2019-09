Hacienda ignora el informe jurídico de la Xunta para desbloquear la financiación

0

La Voz de Galicia

04/09/2019

Caso omiso. El informe encargado por la Xunta de Galicia a su asesoría jurídica para intentar cobrar los 700 millones de euros que le adeuda el Gobierno central del sistema de financiación no merece la más mínima consideración por parte del Ministerio de Hacienda, que no solo ignora las conclusiones del dictamen gallego, sino que insiste en guiarse únicamente por el informe ad hoc encargado a a Abogacía del Estado, según el cual las entregas a cuenta a las comunidades no puede ser actualizadas por un Gobierno en funciones.

En el departamento de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, declinaron entrar a valorar el informe jurídico autonómico, arguyendo que el Gobierno se guia únicamente por lo que dictaminan los servicios jurídicos del Estado. Y aquí es donde las valoraciones de los expertos entran en contradiccion, pues mientras la Asesoría Xurídica de la Xunta sostieme que lo pactado en el sistema de financiación autonómico «debe ser cumprido polo Goberno estatal con independencia de que se atope ou non se atope en funcións», el dictamen redactado por los abogados del Estado recalcan que un Ejecutivo en funciones, como es el caso del que preside Pedro Sánchez, no podría actualizar el importe de las entregas a cuenta por «exceder del despacho ordinario de los asuntos públicos».

Sobre el pulso que el Gobierno central libra con algunas comunidades, entre ellas Galicia, por la transferencia de fondos para financiar los servicios públicos se pronunció este miércoles el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, quien en una visita a una fábrica en Ames dijo desconocer si en Madrid han o no recibido el informe jurídico de la Xunta.

En todo caso, Planas dijo que confía en que «pronto» se materialice la investidura del nuevo presidente y se pueda formar Gobierno para «poder ponerse a trabajar» en asuntos como la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, algo sobre lo que se ha mostrado «optimista».