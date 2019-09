La izquierda, incapaz de pactar gobierno, se acerca ahora en Fene

La izquierda es mayoría en el ayuntamiento, pero la falta de acuerdo entre socialistas y nacionalistas hizo que el PP, con seis ediles, se hiciese con el gobierno

El desencuentro entre BNG y PSOE permitió que Fene tenga alcalde del PP, con solo seis de los diecisiete concejales. La izquierda es mayoría -seis ediles del Bloque, cuatro del PSOE y uno de EU-, pero socialistas y nacionalistas descartan una futura moción de censura. Mar Piñeiro, cabeza de lista del PSOE como independiente, calificó de «penoso» lo sucedido y culpa al BNG por no haber aceptado la oferta de su partido: «Solo se le pidió la alcaldía, el resto era para ellos». Se mostró molesta por que se responsabilice a los socialistas de haber facilitado el gobierno de derechas. «Será culpa de los dos, no del PSOE», esgrimió. Admite que están «condenados a entenderse», pero «no veo una moción de censura, quedó claro en las negociaciones que no la iba a haber».

