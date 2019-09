Fomento ratifica que las ambulancias no tienen que pagar peajes en Galicia

0

La Voz de Galicia carlos punzón

03/09/2019

En contra de lo que se ven obligadas a hacer en los últimos cuatro años, las ambulancias no tienen que pagar peajes en las autopistas de Galicia ni en las de Asturias. Es el criterio que mantiene el Ministerio de Fomento porque ya ocurre así en el resto de España. El departamento que dirige José Luis Ábalos no encuentra motivación para el conflicto suscitado en Galicia entre las empresas de transporte de pacientes y las concesionarias de autopistas. Considera el ministerio que no hay lugar a la interpretación de la Ley de Carreteras que exime desde el 2015 del pago de peajes a los vehículos de emergencias cuando estén prestando servicio. «De acuerdo con la interpretación de la Ley de Carreteras del Consejo de Ministros [se refiere a una aclaración de la norma aprobada el año pasado], las ambulancias no tendrán que abonar peajes cuando estén cumpliendo sus respectivas funciones específicas, lo que deberá siempre justificarse documentalmente, salvo cuando las funciones se desarrollen en la propia vía», se indica desde Fomento insistiendo en que «estos vehículos no están obligados a pagar peaje».

El ministerio se remite a la interpretación hecha en el 2018 por el mismo Gobierno socialista de la norma que regula la exención del pago de peajes, realizada para tratar de poner fin a los conflictos suscitados también en Galicia entre policías locales y gestoras de autopistas, señalando ahora también que tanto la comunidad gallega como Asturias no pueden quedarse al margen de la Ley de Carreteras, al menos en lo que se refiere a las autopistas de la red estatal. Contra dicha interpretación interpusieron los gestores de las autopistas un recurso que se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Supremo, pero Fomento incide en que mientras no haya una interpretación jurídica diferente «estos vehículos no están obligados a pagar el peaje», siempre y cuando se encuentren prestando un servicio y lo documenten. Si aún así se sigue cobrando peajes a las ambulancias, el ministerio apunta a la vía de la reclamación como salida para las empresas del sector.

Conocida la postura de Fomento, la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias advierte que ya está recopilando las facturas de peaje abonadas desde el 2015 por sus asociados, para reclamar su reintegro por parte de las concesionarias, y si no realizan ese reembolso, abrirán la vía judicial para exigirlo. La organización mantiene que cuando realizan servicios de urgencia utilizan los carriles VíaT para no demorar su paso por las cabinas, justificando documentalmente después la motivación de la utilización de la autopista.

Si el transporte no es urgente, como en el caso de los pacientes de rehabilitación, diálisis o citas médicas, la patronal de las ambulancias indica que usan carriles con cobrador para enseñar la documentación oportuna. «Aún así unas veces nos cobran y otras, las menos, no, pero no nos han devuelto nada de los 20.000 que gastamos al mes solo en la AP-9», relatan desde la federación.

Audasa, gestor de la principal autopista gallega, dice que el paso de las ambulancias se rige por un convenio suscrito en el 2009 con su patronal de Galicia por el que se les cobra el 50 % de los peajes.