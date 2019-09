La Xunta presiona al Gobierno con un informe jurídico para reclamarle los pagos pendientes

0

La Voz de Galicia

02/09/2019

El Gobierno de España está obligado a entregarle a las comunidades autónomas los pagos pendientes al margen de que esté en funciones, porque no hay impedimentos legales que lo obstaculicen. Esa es la conclusión principal de un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Xunta a petición del Gobierno autonómico, que avala así la petición de los 700 millones que la Xunta lleva meses exigiendo y que el Gobierno central no transfiere amparándose en que no puede tomar una decisión de ese tipo estando en funciones.

El informe dice que no es así, que hay mecanismos legales para efectuar esos pagos. Lo dieron a conocer esta mañana el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, quienes utilizaron este documento para presionar al Gobierno central y exigirle que convoque al Consejo de Política Fiscal para, de una vez por todas, negociar con las comunidades autónomas cómo y cuándo se va a pagar esa deuda.

Valeriano Martínez recordó que la semana que viene empezaba el curso escolar y que había servicios como el comedor o el transporte que no podían esperar porque «non están en funcións». Martínez insistió en que era un dinero recaudado por el Estado que se lo debía a todos los gallegos, lo mismo que a las demás comunidades autónomas, y que su aplazamiento estaba poniendo en riesgo, incluso, el estado de bienestar.

Por su parte, Rueda incidió en que, a su entender, este informe de la Xunta no se contradice con el de la Abogacía del Estado en el que se basa el Gobierno para no librar los pagos, porque a la Abogacía, el Gobierno le hacía una pregunta concreta «sen plantexar solucións», mientras que lo que la Xunta le pidió a sus servicios jurídicos fue que se pronunciasen sobre si el Estado tenía la obligación de hacer esos pagos pese a estar en funciones. «E a resposta foi clarísima, di que o sistema de financiamento autonómico debe cumprirse independentemente de se o Goberno está ou non en funcións».

Valeriano Martínez recordó que existen distintas fórmulas para hacer efectivos esos pagos, bien vía decreto, bien como iniciativa legislativa, dado que «as Cortes non están en funcións» y expresó su temor a que la ministra de Hacienda decida ahora liberar solo la parte de las entregas a cuenta, que son 330 millones, cuando a Galicia se le debe mucho más por otros conceptos.