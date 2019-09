As Catedrais, las Cíes y el Pórtico, con reserva hasta en septiembre

0

Las restricciones de turistas en los monumentos más visitados de Galicia siguen en vigor hasta, por lo menos, mediados de septiembre. Aquellos que quieran pasear por algunas playas e islas tendrán que reservar plaza.

illas atlánticas

Restricciones en Cíes y Ons hasta mediados de mes. Aunque la demanda es menor que en temporada alta, tanto las Cíes como las Ons siguen con límite de turistas -1.800 al día en las Cíes y 1.300 en las Ons- hasta el 15 de septiembre. La reserva se hace por Internet y es gratuita. Para contratar el viaje con una naviera es obligatorio tener plaza, y el precio del billete ronda los 18 euros. A partir del lunes 16 no será necesario reservar plaza, pero la única forma de visitar las islas es mediante el transporte no regular -es decir, que los viajes que se contratan son educativos, en grupos grandes y con guía-, aunque también existe la posibilidad de fondear alrededor de las islas. Desde la naviera Piratas de Nabia se ofrece una ruta que se llama Cíes desde el mar, en la que se conoce el entorno de la isla, sin bajarse de la embarcación, y se va acompañado por un guía. Durante el verano, este trayecto tenía buena acogida entre aquellos que se quedaban sin reserva para conocer las islas a pie.

as catedrais

La playa del millón de visitantes. En el caso de la playa de As Catedrais (Ribadeo), el límite diario es de 4.812 visitantes y hay que reservar plaza hasta el 30 de septiembre. La reserva se hace por Internet y es gratuita, al igual que el acceso. Este monumento natural es el segundo destino turístico más visitado en Galicia tras la Catedral de Santiago, y para el 2021 (año jacobeo) se espera un millón de visitantes.

pórtico de la gloria

Acceso limitado todos los días. Después de superar un primer verano con restricciones -que se impusieron al terminar los trabajos de rehabilitación-, el Pórtico de la Gloria seguirá todo el año con límite de visitantes. La reserva se hace por Internet, en la página de la Catedral, y tiene un precio de 10 euros en su tarifa general y de 8 euros en la reducida. Cada día hay varias franjas horarias en las que se puede hacer la visita y en cada una hay 25 plazas disponibles.

otros destinos

Con y sin reserva. En algunos lugares, como la Cova do Rei Cintolo (Mondoñedo), la reserva es obligatoria durante todo el año. Esta cueva de 7.500 metros es la más grande de Galicia y la única de este tipo a la que se puede acceder sin licencia, por lo que es muy recomendable para iniciarse en el mundo de la espeleología. El coste es de 15 euros y los únicos requisitos son ser mayor de 12 años y no tener problemas de movilidad. Para viajar sin reserva, una opción son los castros celtas. En la mayoría no hay restricciones de acceso. En algunos la entrada es gratuita y, en otros, el coste de uno o dos euros