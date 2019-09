Valeriano Martínez: «Estamos tirando ya de pólizas de crédito debido al impago de fondos»

0

La Voz de Galicia domingos sampedro

santiago / la voz 01/09/2019 05:00 h

No se cansa el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez (Cangas, 1961) de hacer la cuenta: 330 millones de euros por entregas a cuenta, 200 más de IVA y 170 de incentivos por cumplir con la regla de gasto. En total, son 700 millones los que la Xunta reclama al Estado, y que el Ministerio de Hacienda propone liquidar antes del 15 de diciembre. «Ese día es San Valeriano, espero que no tenga nada que ver», dice el conselleiro con sorna.

-¿Confía en que haya una solución antes del 15 de diciembre?

-No es una cuestión de confianza, sino de cifras. Nosotros reclamamos 700 millones por tres componentes y creo que se está jugando con los conceptos y se puede ir a soluciones parciales. Lo lógico es que toda la información sea puesta en común donde hay que hacerlo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para abordar la solución en común.

-La Abogacía del Estado dice que el Gobierno en funciones no puede actualizar las entregas.

-El informe se limita a responder a una pregunta muy concreta, pero cabrían otro tipo de soluciones de tipo legal, parecido a la ley que pide Canarias. Pero es que, además, un Gobierno en funciones puede resolver este asunto por razones de interés general, porque todos reconocemos que está en cuestión la prestación de servicios muy demandados, la sanidad, la educación o la promoción económica, así que el interés general es innegable.

-¿Entonces el informe de la abogacía no cierra ninguna vía?

-No, al revés, las abre todas, porque contesta a una pregunta muy acotada, pero no prejuzga que puede haber otras soluciones, como la iniciativa legislativa en las Cortes. Hay salidas, y hay que reunir al Consejo de Política Fiscal para ponerlas en común.

-¿Existen precedentes de un Gobierno en funciones que autorizaran este tipo de pagos?

-No, pero es que nunca se produjo esta situación, es inédita.

-Usted dijo que no recibir esas fondos va a tener una incidencia muy importante...

-Sí, y ya la estamos teniendo.

-¿Pero de qué tipo, aplican recortes o se endeudan más?

-En estos momentos, estamos tirando ya de pólizas de crédito para tapar ese GAP (vacío) temporal por el impago de fondos, pero una cosa es ir a pólizas de tesorería y otra acudir a la deuda o incumplir parámetros como la regla de gasto. Lo que quiero decir es que hay un efecto mariposa y que el aleteo del Ministerio de Hacienda condiciona al resto de las administraciones.

-¿Incumplirán el objetivo de déficit público para este año?

-Si ingresamos lo que es nuestro, cumpliremos con dificultades, como lo hicimos siempre. Pero es que estamos en una situación de impago con las comunidades que hay que resolver.

-Valencia, Cataluña o Baleares ya están aprobando nuevos recortes por falta de financiación.

-Nosotros descartamos esa perspectiva porque nos negamos en redondo a que esta situación se mantenga durante todo el ejercicio. Tiene solución y creo que se va a solucionar.

-¿No echarán mano a las tijeras?

-Estimamos que no será necesario, y que la normalidad se impondrá finalmente.

-La líder del BNG lo anima a reclamar los fondos por vía judicial, como hace Cataluña ¿por qué lo descartan?

-No rechazamos utilizar todas las vías, pero los asuntos judiciales no se solventan en cuatro meses. Es curioso que quién plantea la vía judicial sea la comunidad que no acude al Consejo de Política Fiscal y es curioso que algunos partidos nos planteen seguir ese camino. ¿Qué quieren, que vayamos de yeperos o de palmeros? No tiene sentido. La vía jurídica siempre estará abierta para defender nuestros intereses, pero hay que agotar antes las demás opciones.

-El IGE dice que bajan las exportaciones y se ralentiza el crecimiento. ¿Vienen vacas flacas?

-La desaceleración empieza a ser un hecho, se está produciendo en el mundo, en Europa y en España. No nos podemos aislar de esa realidad, porque la economía gallega está muy internacionalizada. Hay una desaceleración cierta, pero no debemos ser alarmistas, porque mantenemos un diferencial importante y no está afectando al empleo.

-El presupuesto de la Xunta llevaba seis años creciendo. ¿Puede detenerse ahora la tendencia?

-Creo que detener no, no valoro el estancamiento, quizás el crecimiento se haga más suave.

«¿Piden que dimita por defender el interés de Galicia?, pues como si lo piden 50 veces»

Los fondos que adeuda el Estado equivalen al suelo de dos meses de los 90.000 empleados de la Xunta, según e conselleiro.

-¿No fue un poco imprudente comparar la deuda con las nóminas de los funcionarios?

-Hice la comparación para saber de lo que estamos hablando, porque no solo es dinero, sino todo lo que podemos hacer con ese dinero, los servicios públicos que prestamos a través de nuestros funcionarios, los médicos y profesores, y todos los proveedores a los que pagamos. Si la situación financiera llega a ser extrema, claro que puede condicionar todo esto, pero yo me niego a pensar que peligre el pago de las nóminas, porque el arreglo todavía es posible.

-El líder del PSdeG lo acusó de generar alarmismo con esa comparación y pidió su dimisión.

-No existe tal alarmismo, se trata de contextualizar lo que significa el impago de 700 millones. Lo que me llama la atención es la petición de dimisión. ¿Qué piden que dimita por defender el interés de Galicia?, pues como si lo piden 50 veces, no me preocupe. Yo soy de zona de mar, de Aldán, y mi abuelo tenía un barco pequeño que se llamaba Déjalos que hablen, pues eso, que hablen.

-Pero el PSdeG también defenderá los intereses gallegos, ¿o no?

-No pierda de vista que este asunto ya fue tratado en julio en el Parlamento gallego, generando un amplio consenso político. Y el único partido que se puso de perfil fue el PSdeG, así que creo que deberían hacérselo mirar. Llama mucho la atención ver a gobiernos socialistas como el de Castilla-La Mancha, digan que el impago pone en riesgo el estado de bienestar social. Mire, es que eso lo dicen en el propio PSOE. Ni yo ni nadie en la Xunta hemos llegado a tanto.