La Xunta teme que Hacienda ofrezca solo una solución parcial a la deuda

domingos sampedro

santiago / la voz 31/08/2019 05:00 h

El Ministerio de Hacienda ha empezado a mover ficha para atender las reclamaciones de los casi 7.000 millones de euros que están haciendo las comunidades autónomas, debido a que no se actualizaron este año las transferencias de fondos derivadas de su participación en los tributos del Estado. La ministra María Jesús Montero trasladó al Gobierno canario que el problema estará resuelto antes del 15 de diciembre, es decir, dentro del actual ejercicio económico, pero no ha desvelado el cómo. Y esa incógnita genera recelos en algunas autonomías. La Xunta teme que el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantee tan solo una “solución parcial” al problema, que no atienda el grueso de su demanda, y desde gobiernos socialistas, como el de Castilla-La Mancha, emplazan a la ministra a aplicar ya la solución que tenga prevista para diciembre para evitar el ahogamiento financiero de las comunidades.

La propia ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, manifestó ayer que pese a que el Ejecutivo no puede actualizar de manera automática las entregas a cuenta a las comunidades por estar en funciones, el Ministerio de Hacienda «continúa buscando algunas fórmulas que, dentro de la legalidad, permita hacer esos anticipos». El mensaje va en la línea del que la ministra Montero trasladó al Gobierno de Canarias, pero en la Xunta de Galicia no quieren dar nada por firme hasta conocer la posible solución y comprobar también su letra pequeña.

«No es cuestión de confiar en las palabras de la ministra, sino que se trata de cifras y letras», apuntan desde la Consellería de Facenda, que recuerda que la reclamación de 700 millones de euros que hace el Gobierno gallego tiene tres componentes: 330 millones de entregas a cuenta, 200 millones del IVA pendiente y 170 millones más de incentivos por cumplir con la regla de gasto en los dos últimos ejercicios.

Se trata de «diferentes conceptos», matizan desde Facenda, que temen que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda estar valorando únicamente alguno de ellos, como las entregas a cuenta, y ofrecer solo una «solución de índole parcial» a la reclamación de fondos realizada desde Galicia.

Desde el Gobierno canario volvieron a dar ayer por firme que habrá una solución a este asunto y que los fondos pendientes llegarán «más tarde o temprano», informa Europa Press. Lo dijo el consejero portavoz del Gobierno, Julio Pérez, antes de poner de relieve que el que exista un Gobierno en funciones «no va a ser un obstáculo para disponer de las cantidades» dentro de este mismo ejercicio económico.

Con todo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está teniendo algunas dificultades para aplacar el enfado que también tienen las comunidades de su mismo partido por el bloqueo de la financiación. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se preguntó por qué la ministra Montero no ha aplicado ya la fórmula que dice tener para poder pagar las entregas a cuenta antes del día 15 de diciembre.

Esta comunidad, presidida por el socialista Emiliano García-Page, reclama 360 millones de euros al Estado. Y la falta de estos recursos, según el consejero de Hacienda, está provocando «tensiones de tesorería» que provocarán «ser más lentos a la hora de pagar a proveedores». «Alguna solución se tiene que dar. Las cámaras legislativas funcionan. Que sean los grupos políticos los que presenten una proposición de ley que resuelva este problema», sugirió Ruiz Molina, antes de insistir en que si la ministra de Hacienda tiene una fórmula para solucionar este problema, debería haberla «aplicado con anterioridad».

Otra comunidad gobernada por el PSOE que aireó su preocupación por el bloqueo de las entregas a cuentas es Baleares. Su presidenta, Francina Armengol ya elevó la reclamación al propio Pedro Sánchez y la consejera portavoz del Gobierno, Pilar Costa, advirtió ayer que los 177 millones que reclama la comunidad es una cuantía «irrenunciable e innegociable», así que seguirán demandando dicha cantidad «con toda contundencia».

La portavoz del Gobierno balear también valoró que Hacienda «esté dando pasos» para resolver el problema de liquidez de las comunidades y confía en que al menos una parte se pueda liquidar este año.

El PP propone crear un fondo de 6.761 millones para dar liquidez a las comunidades

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP pidieron formalmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el problema de las entregas a cuentas. Pero las reticencias expresadas por la ministra a reunir este órgano bajo un Gobierno en funciones, llevaron a los populares a plantear una nueva iniciativa para evitar que el problema afecte a las prestación de servicios públicos.

El grupo del PP en el Congreso presentó ayer una proposición no de ley en la que emplaza al Ministerio de Hacienda a crear un fondo especial de 6.761 millones de euros para dotar de crédito a las comunidades y ciudades autónomas que están sufriendo la asfixia económica por el bloqueo de los anticipos a cuenta.

Se trataría, recoge el PP en su iniciativa, de una línea de crédito sin intereses, que permitiría a las comunidades recuperar liquidez sin comprometer las decisiones del próximo Gobierno, pues se trataría de un préstamo que no reduciría los activos de la Administración del Estado, ya que son recursos pertenecientes a las propias comunidades autónomas.

A la crisis de las entregas a cuenta volvió a referirse ayer el PSdeG, a través de su portavoz parlamentario, Xoaquín Fernández Leiceaga, que censuró la «sobreactuación partidista da Xunta» y del PP en este asunto. En su opinión, el presidente Feijoo «pásase polo forro a arquitectura institucional», dijo, al tratar de convertir esta cuestión en «unha aldraxe» a Galicia.