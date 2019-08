Afectados por la huelga en los aeropuertos gallegos: «Las aerolíneas no nos ofrecen alternativas viables»

Tras el revuelo producido, Iberia la recolocó horas más tarde en otro enlace

Silvia Pérez, una noiesa de 31 años y pendiente de un trasplante de riñón, se quedó en la mañana del jueves 29 sin poder volar desde el aeropuerto compostelano de Lavacolla después de que no le permitieran acceder al avión acompañanda de la máquina de diálisis peritoneal que debía llevar consigo.

La joven debía coger un vuelo de Iberia que la llevaría a Madrid, desde donde tomaría otro avión rumbo a Fuerteventura. Inevitablemente, tenía que llevar con ella el aparato médico, una máquina delicada que, según advertencia de los médicos y de los propios fabricantes, debía viajar con ella en cabina. «Me avisaron de que no solo no podía arriesgarme a perderla, sino que no podíamos correr el riesgo de que se dañase o se desprogramase», cuenta.

Seguir leyendo