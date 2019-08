Trasladan a la cárcel de Teixeiro a la madre de la niña de 7 años muerta en Muimenta

0

Ana Sandamil Novo, la madre de Desirée Leal, la niña de siete años que el pasado día 3 de mayo fue hallada muerta en su casa de Muimenta, fue trasladada ayer desde la prisión de Bonxe a la de Teixeiro, supuestamente por cuestiones médicas. Y es que la de A Coruña cuenta con servicio médico 24 horas.

Sandamil, de 42 años y natural de Muimenta, ingresó en la cárcel de Bonxe (Outeiro de Rei) el martes por la tarde luego de recibir el alta en la unidad de psiquiatría del HULA, donde permanecía ingresada desde el mes de mayo. En el centro penitenciario lucense permaneció tan solo dos días, puesto que a primera hora de la mañana de ayer fue trasladada a al centro penitenciario de Teixeiro.

El ingreso en la cárcel se produce después de que a finales de mayo la jueza sustituta del Juzgado Mixto número 1 de Vilalba decretase para ella prisión provisional, comunicada y sin fianza por un supuesto delito de homicidio o asesinato perpetrado el día 3 de mayo. Sobre las ocho y cinco de esa mañana, la abuela de la pequeña (que también residía en la vivienda) alertaba al 061 del fallecimiento de su nieta.

Después de que se personasen en la casa otros familiares de la madre de la pequeña y los investigadores y le preguntasen sobre lo sucedido, Ana Sandamil dio más de cuatro versiones diferentes y contradictorias. Fue evacuada en ambulancia al HULA tras supuestamente sufrir una crisis de ansiedad. Sus declaraciones, unidas a los indicios hallados en la habitación donde apareció sin vida la pequeña Desirée, la delataron e hicieron que desde el primer momento se desconfiara de ella. La prueba clave la revelaba al día siguiente la autopsia, que indicaba que la pequeña había fallecido a causa de una asfixia por compresión.

La jueza sustituta que lleva el caso se trasladó el 30 de mayo al HULA para tomarle declaración en calidad de investigada. La comitiva judicial optó por trasladarse al hospital toda vez que la mujer no había recibido el alta. No obstante, por parte de los facultativos que la trataban en el módulo de psiquiatría se valoró que estaba en condiciones de declarar. Sin embargo, Ana Sandamil, que estuvo acompañada por un abogado que ella misma nombró, se acogió a su derecho a no declarar y la jueza acordó decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer, por un supuesto delito de homicidio o de asesinato.