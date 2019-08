El testimonio de un lesionado medular gallego: «El riesgo está en pensar que a nosotros nunca nos va a pasar nada»

0

La Voz de Galicia ANDRÉ SISO ZAPATA R.S.

REDACCIÓN / LA VOZ 29/08/2019 05:00 h

«Nunca pasa nada, hasta que pasa». Cuántas veces nos habrán dicho eso nuestros padres y madres. Y qué razón tienen. Alguien que ha vivido esto es sus propias carnes es Javier Mouriño, presidente de Grumico - Grupo de persoas con discapacidade física da Coruña-, una asociación que atiende a personas con alguna discapacidad física, muchas de ellas lesionadas medulares. Como Javier.

Él sufrió un accidente de coche en el año 2002 y desde entonces necesita una silla de ruedas. Ahora es padre de una niña de casi seis años y ha rehecho su vida, pero todavía piensa en estos casos: «El principal problema es el de siempre: todo el mundo cree que no le puede pasar nada. Eso le pasa a otros, claro. No a mí. Nos creemos inmunes, pero no lo somos. Estas cosas ocurren a nuestro alrededor con más frecuencia de la que pensamos, por eso tenemos que tomar todas las precauciones posibles». No cree que la situación se haya solventado, pero tampoco dramatiza con ella, sino que peinsa que «son cosas que han pasado siempre». Sin embargo, critica el «carpe diem», en el mal sentido, que algunas personas ejercen al tomar riesgos innecesarios. «¿Qué crees que pienso cuando veo a alguien ir a doscientos en el coche o tirándose de cabeza en la zona de rocas de las playas? Solo espero que esa gente coja sentido pronto».

Con respecto a la labor social, afirma que se le da poca visibilidad a las lesiones medulares en las campañas de concienciación: «Son bastante comunes como resultado de estos accidentes, así que deberían advertir más de este riesgo. La población ya conoce lo que ocurre después del accidente, pero necesitamos informar de como se puede prevenir o, en el peor de los casos, como enfrentarse a las consecuencias». En el 2007, según él mismo cuenta, tuvieron un incremento excepcional de este tipo de accidentes. Asegura que fue un año catastrófico, sí, pero también fruto de la casualidad. No supuso una tendencia alcista en los años siguientes y eso le alivia. «Desde entonces, los casos no han hecho más que bajar. Poco a poco, pero bajan. Eso siempre es motivo de celebración, pero queda mucho por hacer.

La rehabilitación

Tras los accidentes, suelen llegar épocas durísimas para las víctimas. Rehabilitaciones muy agresivas, meses o incluso años para asumir mentalmente las nuevas capacidades de cada uno, dificultades para encontrar trabajo... Estas temporadas pueden verse un poco aliviadas gracias a la colaboración de las instituciones con ayudas, mejoras de accesibilidad o el fomento del acceso al mundo laboral adaptado para las personas con discapacidad. «Es cierto que estos aspectos han mejorado mucho desde mi accidente. Las instituciones han entendido que necesitamos accesos especiales y que queremos las mismas facilidades que cualquiera, así que estamos contentos por eso. En cuanto al mercado laboral, también está mejor. Desde nuestra asociación también fomentamos el acceso de personas con discapacidad a un trabajo digno. Es uno de los objetivos que quedan por alcanzar plenamente».