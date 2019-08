Miño, de símbolo del bum de ladrillo a 22,3 millones en deudas

0

Miño, el lugar que Manuel Fraga eligió como lugar de vacaciones y que Fadesa pretendió convertir en un Marina d’Or norteño, busca solución a los daños colaterales de un bum del ladrillo que en su día lo convirtió en referente, y que ha acabado por endeudarlo hasta límites que hacen peligrar la gestión municipal.

Actualmente su pasivo alcanza los 22,3 millones de euros en un ayuntamiento que apenas maneja 6 de presupuesto en todo el año. El agujero está principalmente en las sentencias judiciales en las que el Concello ha salido mal parado. El mayor varapalo se lo llevó por no contar con los avales de Fadesa para construir la macrourbanización Costa Miño.

La constructora había expropiado a los propietarios del suelo a 6,32 euros metro cuadrado, pero un tribunal elevó el precio del terreno hasta los 25,9 y el Concello, tras el concurso de acreedores de Fadesa, tuvo que hacerse cargo de manera subsidiaria. Esa deuda la afrontó gracias a dos créditos por parte del Fondo de Impulso Económico, por un total de 13,7 millones de euros.

Antes de conseguir la ayuda del Estado, los ejecutivos populares que gobernaron el municipio recurrieron la sentencia para un pago que se preveía inasumible. Ahora, más allá de la deuda principal afrontada con esos créditos, desde el consistorio se deben abonar siete millones en concepto de intereses de demora a los expropiados.

Por el momento, los dos años de carencia de los créditos del Gobierno central, así como un plan económico financiero, han permitido abonar el primer pago del crédito, pero el suma y sigue judicial aboca al nuevo gobierno local, ahora en manos del PSOE, a tener que recurrir al Estado para intentar, al menos, evitar que la deuda siga incrementándose. «As sentencias son claras, pero aquí o que se fixo foi unha patada para adiante e agora vémonos endebedados noutros sete millóns, e en decembro houbo uns autos no que se recoñece eses xuros e déronlle quince días para recoñecelos, e ao non cumprilo en xullo chegaron novas providencias que impoñen uns xuros de demora do 3,5 % dende decembro», dice el actual alcalde, el socialista Manuel Vázquez Faraldo, que siempre defendió la necesidad de afrontar los fallos judiciales y no hacer esperar más a unos propietarios que iniciaron su litigio en el 2004 y a los que el TSXG dio la razón seis años más tarde.

Faraldo, que agradece el respaldo de la Diputación y la Xunta para conseguir solucionar los problemas económicos del consistorio, trabaja en tres frentes. Por una parte, en un acuerdo con los expropiados para que renuncien a los nuevos intereses de demora, lo que permitiría cerrar lo que se debe sin nuevos incrementos; por otro, en los informes que permitan conseguir un nuevo crédito del Gobierno central para afrontar las nuevas deudas; y, en tercer lugar, en conseguir que se amplíe el período de devolución de los créditos de 10 años, que fue lo establecido, hasta los 20, para que sean asumibles.

«A nosa idea é ir dilatando os períodos de amortización, para que o Concello en vez de ir pagando 2,2 millóns cada ano teña que pagar unha cantidade asumible, e inevitable, porque é a cargo do Concello. Non cabe a posibilidade que sexa Fadesa e imos ter que pagar eses 22,3 millóns», apunta el regidor, que reconoce que si no logran aplazar las deudas el Concello entraría en una «situación complexa».

La ampliación del plazo de devolución del crédito es una petición en la que ya se trabajaba teniendo en cuenta que Miño es un municipio que funciona con un presupuesto prorrogado de 6,2 millones para una población de poco más de 6.000 vecinos.

El de Fadesa no es el único revés. El Concello aún debe un millón por otra operación inmobiliaria. Fue una urbanización que no llegó a fraguarse, pero los promotores adelantaron en concepto de canon tres millones al Concello, que se invirtieron en distintos proyectos y que también están obligados a devolver. Es un conflicto pendiente y del que se desconoce si tendrá más consecuencias.