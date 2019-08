La Xunta a la ministra de Hacienda: «Os hospitais galegos non están en funcións»

Os hospitais galegos non están en funcións

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 28/08/2019 13:53 h

Lo avanzó el presidente de la Xunta a través de Twitter y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, se encargó de darle formalidad a la petición dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que convoque de manera «urxente» una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el fin de buscar una «solución común» para desbloquear los 4.700 millones de euros que el Estado adeuda a las comunidades por no actualizar las entregas a cuenta de este año. El responsable de Facenda advirtió que tendría una «incidencia moi importante» no percibir esos fondos, porque «os centros de saúde e os hospitais galegos non están en funcións».

Instantes después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, demandara la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el problema de los impagos de las entregas a cuenta, Galicia formalizó también la demanda, matizando que la reunión de dicho órgano debe ser «inmediata e urxente».

En una comparecencia ante los periodistas, el conselleiro Valeriano Martínez puso por delante que la situación que están viviendo las comunidades por los impagos del Estado es «moi grave», pues la merma de esos recursos puede tener consecuencias negativas en la prestación de servicios públicos muy valorados por la ciudadanía. El responsable de Facenda también toma nota de que el Gobierno central objeta estar en funciones, lo que lo incapacitaría para resolver este problema, pero entiende que eso nunca puede ser una excusa, porque los centros de salud, los hospitales y quirófanos o los colegios gallegos «non están en funcións».

La Xunta de Galicia reclama al Ministerio de Hacienda 700 millones de euros de su participación en la cesta de tributos por no actualizar los pagos a cuenta. Es más, 530 millones están consignados en los presupuestos autonómicos para este año, una cifra que equivale «a dúas nóminas do persoal da Xunta», unos 90.000 empleados. ¿Significa eso que el impago de la cantidad reclama al Estado puede hacer peligrar las nóminas?. El conselleiro de Facenda lo descarta, pero deja claro que no están en juego 530 millones del presupuesto de este año, sino todo lo que se puede hacer con esos 530 millones.