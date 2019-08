Una partida de cartas termina con bronca y visita de la Guardia Civil en Alfoz

0

La Voz de Galicia

alfoz / la voz 28/08/2019 08:31 h

Agentes de la Guardia Civil se personaron en días pasados en un local hostelero del municipio mariñano de Alfoz tras ser alertados de una bronca en la que se vieron implicados dos hombres que estaban jugando una partida de cartas, según confirmaron diversas fuentes.

Al parecer, el rifirrafe fue subiendo de tono cuando una de las dos personas implicadas en la disputa le dio un golpe en la cara a la otra que, según las mismas fuentes, no le respondió. Según ha trascendido, uno de los hombres se desplazó al centro de salud por las heridas sufridas, aunque este extremo no pudo ser confirmado por fuentes oficiales. Tal como pudo averiguar La Voz, las dos personas llegaron a ser identificadas por la Guardia Civil en el bar. Durante el día de ayer no constaba que se hubiera interpuesto denuncia referente a este caso.