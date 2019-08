Ediles de la Marea Atlántica en la oposición y a tiempo parcial cobran más que el alcalde de Ferrol

0

redacción / la voz 28/08/2019 05:00 h

Que el exalcalde de Ferrol, Jorge Suárez, vaya a cobrar un sueldo como concejal en la oposición compatible con el que percibe como funcionario en la Fiscalía de Menores de A Coruña no es la única consecuencia sorprendente de las nuevas corporaciones de las tres principales ciudades de la provincia coruñesa, tras ser derrotados los gobiernos de las mareas el pasado 26M. Se dan otros casos llamativos, como por ejemplo que el nuevo regidor de Ferrol, el socialista Ángel Mato, vaya a cobrar menos que dos ediles de la Marea Atlántica (MA) en A Coruña que ahora están en la oposición con dedicación parcial. O que esos dos concejales herculinos vayan a percibir al mes más de lo que ganaba su propio jefe de filas en la anterior corporación, el exalcalde Xulio Ferreiro. O que el exregidor compostelano vea su salario reducido en un 40 % por mantenerse en este mandato los sueldos que él mismo fijó en el anterior al frente de Compostela Aberta (CA).

Las restricciones salariales de los políticos, que las mareas y Podemos enarbolaron hace cuatro años para visibilizar que quienes llegaban a las instituciones eran «xente do común», dieron lugar a una polémica de la que no han podido desprenderse las nuevas corporaciones. En Santiago y en Ferrol porque los nuevos alcaldes no se atrevieron a subirse el sueldo nada más aterrizar, y en A Coruña, donde sí se aprobaron sustanciosos incrementos, porque los ediles de la MA dieron el visto bueno -aunque dijeron que era un apoyo crítico- a unas subidas que favorecieron no solo que ahora cobren más de lo que cobraban en el gobierno -si bien se comprometieron a donar los excedentes de 35.000 euros-, sino también que superen el sueldo de algunos regidores.

El gobierno socialista de A Coruña fue el único de las tres ciudades antes gobernadas por las mareas que actualizó sin complejos las remuneraciones. Y así, además de pasar a ganar casi 30.000 euros más la alcaldesa, Inés Rey, se subieron las percepciones de los ediles del gobierno y de los de la oposición. En la MA, dos cobran por una dedicación parcial del 75 % y tres por dedicar a estas labores el 50 % de su tiempo, mientras que el sexto edil cobra por ser diputado provincial. Son los dos primeros, con salarios de 44.686 euros, los que superarán el sueldo que ganaba Xulio Ferreiro como alcalde, fijado en su día en 40.000 euros como ejemplo de austeridad.

En Ferrol y en Santiago los gobiernos socialistas no se atrevieron a incrementarse los salarios, y es por eso por lo que Ángel Mato gana lo mismo que ganaba Jorge Suárez, con una nómina de 40.000 euros, inferior a la de los dos ediles herculinos en la oposición y con dedicación parcial. El regidor compostelano, Sánchez Bugallo, definió como «demagóxica» la decisión de CA de bajar los sueldos en el 2015, pero decidió mantener el salario de 51.000 euros que tenía Martiño Noriega. Por esa congelación salarial, el exregidor percibe ahora 30.000 euros, lo mismo que dos concejales de su grupo con los que se reparte las dedicaciones parciales que corresponden a su partido. Noriega, por cierto, ya denunció el «maltrato» a CA en relación con las liberaciones que tenía antes el PSOE.

MARTIÑO NORIEGA

COMPOSTELA ABERTA

30.000 €

Salario que percibirá por su dedicación parcial en la oposición, la misma cantidad que otros dos ediles de CA. Como alcalde cobraba 51.000 euros, un 40 % más que ahora.

JORGE SUÁREZ

FERROL EN COMÚN

21.000 €

Remuneración que percibirá por dedicar una jornada mínima del 75 % a su labor en la oposición, que compatibilizará con su trabajo como funcionario en la Fiscalía de Menores.

Con aportaciones de Xosé Gago y Rocío Pita Parada