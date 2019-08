Una nueva normativa de seguridad pone en alerta a las pirotecnias gallegas

0

La Voz de Galicia jorge casanova

redacción / la voz 26/08/2019 05:00 h

«No sé cuantas, pero seguro que muchas tiendas van a tener que cerrar. Yo tengo dos y no voy a adecuar ninguna». Lo explica con cierta amargura un empresario de la provincia de A Coruña que ya ha renunciado a efectuar la inversión necesaria para que sus dos tiendas cumplan con la nueva normativa europea que regirá el funcionamiento de los establecimientos de venta de petardos y otros artículos de pirotecnia. Asegura que las nuevas exigencia supondrían un gasto de entre 30.000 y 40.000 euros. Él cerrará las tiendas, pero seguirá vendiendo en la fábrica. Otros se lo pensarán.

Entre otras cosas, la directiva europea que se traspone ahora a la legislación española obliga a las tiendas a dotarse con un almacén independiente para guardar los productos pirotécnicos, acondicionar sistemas de alarma con conexión a una central, y riego automático en caso de incendio. También se incrementan las distancias entre pasillos y puertas o la contratación de un seguro con una cobertura de al menos de 180.000 euros. Todo ello tendrá un notable impacto en una comunidad como la gallega, con una fuerte implantación de estos negocios.

«Habrá que afrontarlo», afirma Santiago López, titular de una tienda en Caldas de Reis: «No me queda otra, porque es mi medio de vida». Este empresario apunta otro problema con respecto a la adecuación de la nueva normativa: «Yo tengo todo el proyecto de reforma en la subdelegación del Gobierno, pero todavía no he recibido respuesta». No es el único que se ha quedado por el momento atrapado en ese limbo; otros responsables manifiestan el mismo problema.

La sensación de inquietud frente a la próxima legislación es común en el sector, que aprecia un descenso en su cifra de negocio durante los últimos años y acusa una cierta presión social frente a su actividad. «La única celebración en la que no se tiran cohetes son los entierros -reflexiona un profesional de Pontevedra-. Donde hay cohetes hay alegría. Deberían tenernos más en cuenta». Entre algunos profesionales crece la sensación de que la sociedad presiona contra las celebraciones que incluyen el uso de la pólvora, pese a la enorme tradición pirotécnica de Galicia; las críticas de animalistas o el impacto medioambiental han jugado en su contra. La normativa se ha ido endureciendo, aunque también ha ido ordenando un sector. Santiago López, el empresario de Caldas, ve en la nueva regulación una oportunidad: «Aunque haya que invertir, también espero que se regule un poco mejor y algunos ilegales dejen por fin de trabajar».

Los fogueteiros gallegos prefieren el color al ruido

«En Galicia gusta mucho más el color que el ruido», explica Melania Busto, de la pirotecnia La Traca, en A Coruña. Como el resto de establecimientos, el verano es la época de mayor venta. Y los clientes son de todas las edades. Se pueden adquirir petardos a partir de los 12 años aunque cada edad tiene su limitación. Hay categorías para mayores de 16 y otras obligan a la mayoría de edad.