Grandes incendios, más control para las pirotecnias, naufragio del Dépor y más

La Voz de Galicia

26/08/2019 08:54 h

Hoy en La Voz

El monte no ha ardido este año en Galicia, pero se trata de una excepción que ha tenido al tiempo y a la prevención como principales aliados. Y hablamos de excepción porque las estadísticas son preocupantes: la comunidad ha sufrido más de 120 grandes incendios en apenas dos décadas. Aquí te mostramos los más devastadores desde el 2001. No obstante, pese a la magnitud de estos fuegos, ninguno supera las más de 9.000 hectáreas que ya han ardido en Gran Canaria. Nos lo contaba este fin de semana un fotógrafo de gallego que se vio sorprendido por el fuego en la isla canaria: «Son de Chantada e xa vira incendios antes, pero como o de Canarias ningún».

Relación con el fuego tiene la siguiente noticia que te contamos. Una nueva normativa de seguridad pone en alerta a las pirotecnias gallegas. Son negocios muy vigilados (reciben cada año al menos dos visitas de la Guardia Civil), pero que además tendrán que hacer frente a cuantiosas inversiones para cumplir la normativa que será obligatoria antes de mayo.



Donde ayer quedó apagado el fuego fue en la cúpula de El Corte Inglés, tras una junta general de accionistas en la que Marta Álvarez se estrenó como presidenta. El fallecimiento en el 2014 de su padre adoptivo abrió una batalla sucesoria que al fin se ha zanjado con su nombramiento.



Seguros de coche, de salud, de vida... Y también de mascotas. Solo en Galicia hay más de 610.000 registradas y, aunque en la comunidad solo es obligatorio asegurar a las razas peligrosas, cada vez son más las personas que deciden contratar una póliza para sus animales de compañía.

; Mariano Rajoy: «Viva el vino del Ribeiro» El expresidente ha ejercido como pregonero en la XXX Festa da Vendima de Leiro Atlas

Ya le vimos hace días disfrutando de su paseo favorito por Galicia, pero ayer Mariano Rajoy fue el protagonista de la fiesta del vino de Leiro. Allí hizo su reaparición pública oficial y confirmó en su discurso que sigue sin faltarle retranca.

A Fondo

Jóvenes que no han cumplido los 18 años, pero que no tienen ningún adulto que responda por ellos; ni que los cuide. Los menores extranjeros no acompañados en Galicia se han multiplicado por cinco en los últimos cuatro años y, por tanto, es la comunidad quien les tutela.

El sistema de protección gallego tiene a su cargo a casi 200 niños migrantes sin compañía. «Son menores precisados de amparo e hai que traballar por eles», explica Cristina Blanco, subdirectora xeral de Política Familiar.

Exclusivo suscriptores

«Estoy luchando la vida por mi madre, ella es para mí lo más importante». Sidy Laye Sagna y Jawad Benhammi, que llegaron a Galicia siendo menores, viven en un piso tutelado ourensano.

La Galicia envejecida, sin dramatismo. El artículo de hoy de Xosé Luís Barreiro Rivas.

¿Está saturado el Camino de Santiago?

Mientras dormías

La cita del G7 en Biarritz ha acaparado la atención informativa de un tranquilo fin de semana de agosto, que ha tenido a los Trump como principales protagonistas y acaparadores de titulares. El presidente español en funciones, Pedro Sánchez, acudió a la cumbre invitado por Emmanuel Macron, pero su asistencia se limitó a una cena con los líderes y a una conversación con Boris Johnson sobre el «brexit».

Galicia en 313 concellos

Alerta medioambiental en la frontera con Asturias. 580.000 litros de purines contaminan el Eo. Proceden de un tanque de una ganadería de Vegadeo y afectan a nueve kilómetros del río, en los municipios de Trabada, Ribadeo y Castropol.

En Mondariz-Balneario, medio centenar de vecinos acudieron al rescate de la emblemática Fonte de Troncoso. La obra de Antonio Palacios está en un estado lamentable y sacaron bidones de lodos y basura.

Ayudas de hasta 3.600 euros por tener hijos. Concellos de la provincia de A Coruña otorgan subvenciones por nacimientos o adopciones.



Adiós a Manolo, el del Chiringuito. Falleció el responsable del viejo local de la playa de Espiñeiro, en Oleiros.

Opinión

«España lleva enferma de inestabilidad política desde el año 2015. Y la única medicina que puede curarla, y que nadie quiere tomar, pasa por unas elecciones lo antes posible, el 10 de noviembre». Lee aquí el artículo completo de César Rodríguez.

Lo más destacado de los deportes

Naufragio total del Dépor en Huesca. El conjunto coruñés perdió (1-3) en un lamentable partido en el que solo Santos y Koné se salvaron ante un eficiente rival directo. ¿Crees que hay que reforzar la plantilla de forma urgente? Lee el debate y participa en nuestra encuesta. Y puedes ver aquí el análisis de Pablo López, exanalista del Deportivo y de la selección de Camerún.



El Celta cumplió el sábado al ganar al Valencia en casa (1-0) y Aidoo se confirmó como el central más esperado. El jugador ghanés brilló en su debut, en una cita en donde el equipo solo concedió un tiro y en la que Balaídos se convirtió en el mejor termómetro de la ilusión celeste. Y eso que algunos aficionados tienen serios problemas para entrar en sus asientos.

; Teresa Portela: el momento para la historia, en vídeo Así fue la prueba de la palista de Cangas en el Mundial Real Federación Española de Piragüismo

El piragüismo también fue protagonista en un fin de semana en el que España, y especialmente Galicia, volvió a confirmar el valor de sus deportistas. Teresa Portela logró el bronce en la prueba del K1 200 del Mundial y se convierte en una leyenda del olimpismo español. Hoy confiesa cuál es su «poción mágica» en una entrevista muy personal. Además, el K4 500 español logró la plata, con la participación del betanceiro Carlos Arévalo y del cangués Rodrigo Germade.

Hoy será noticia

; Felipe VI tras la visita al rey Juan Carlos: «Él no pierde el humor» Visita del monarca y de la reina Letizia al rey emérito tras su intervención de corazón Atlas

El rey Juan Carlos sigue recuperándose de la operación de triple «bypass» aortocoronario practicada el pasado sábado.



La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, se reúne con las comunidades autónomas para analizar la evolución del brote de listeriosis que ha afectado a más de un centenar de personas -la mayoría en Andalucía- que consumieron la carne mechada de la marca La Mechá.