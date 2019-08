Los nuevos servicios sobre ruedas para el rural gallego: desde podólogos hasta el matadero o la ITV

0

La Voz de Galicia

25/08/2019

Al principio eran el panadero, el pescadero y el repartidor del butano los que echaban mano de camiones y furgonetas para llevar sus productos a núcleos de población en el rural que carecían de todo tipo de servicios. Ese sistema de reparto se redujo en los 80 con la proliferación de negocios y oficinas en buena parte del mapa gallego. Pero duró lo que duró, porque la actual dispersión poblacional, el abandono del rural y, sobre todo, el envejecimiento de los pocos que permanecen en las aldeas, obligó de nuevo a echar mano de los servicios motorizados para poder acercarse a quienes tienen dificultades para desplazarse a las ciudades o a las cabeceras de comarca.

Primero fueron las administraciones públicas las que hicieron uso de este recurso -los más consolidados, los de donación de sangre y mamografías-, pero en los últimos tiempos se multiplicó la oferta con otros servicios de carácter sanitario -como los de podología, óptica o psicología-; de tramitación administrativa -como la expedición o renovación del DNI-, e incluso de entidades privadas como la banca, que ante el masivo cierre de sucursales optó por sustituir las oficinas fijas por el servicio de carácter móvil. Y habrá más, porque se espera que en un futuro próximo haya incluso mataderos de ganado móviles en Galicia.

La crisis y el acceso cada vez más generalizado a los servicios financieros a través de las aplicaciones móviles llevó a las entidades bancarias a cerrar oficinas, sobre todo donde el número de clientes era menor; es decir, en las áreas rurales. Muchos trasladaron sus cuentas a sucursales de poblaciones cercanas más grandes, y para que pudiesen retirar dinero se habilitaron cajeros donde antes estaban las oficinas. Pero para el papeleo y los trámites que afectan, sobre todo, a personas mayores que no se pueden desplazar con facilidad se idearon las sucursales móviles que recorren las aldeas. Hoy hay 42 municipios en Galicia que no tienen ninguna oficina bancaria, y los vecinos hacen uso, bien de la unidad móvil, bien de las oficinas efímeras que los bancos ponen a su servicio por horas en locales generalmente de titularidad municipal.

Renovar el DNI o pasar la ITV en una unidad móvil evita desplazamientos innecesarios Renovar el documento nacional de identidad es otro problema para las personas que no tienen una comisaría cerca o que no pueden trasladarse hasta ella, de ahí que también la Policía Nacional haya puesto en marcha un servicio móvil que recorre Galicia para que los ciudadanos puedan realizar este trámite de obligado cumplimiento.

Vertederos controlados

A localidades como Vimianzo, Santa Comba, Portomarín y 27 concellos más llegará en breve un nuevo prototipo de unidad móvil: el punto limpio sobre ruedas en el que se podrán depositar todos los utensilios que no tienen cabida en el sistema de recogida de basura tradicional ni en los contenedores de reciclaje. A nadie se le escapa que erradicar los vertederos incontrolados es una prioridad y no puede servir de excusa para ello que no haya un depósito cercano en el que dejar muebles viejos, electrodomésticos o alfombras deshilachadas. El punto limpio móvil ya existía en grandes poblaciones como Vigo, Ourense o A Coruña, por decisión de los concellos o de las diputaciones, pero ahora la Xunta quiere extender ese servicio y por eso destina este año algo más de 800.000 euros a las administraciones locales que tengan previsto poner en marcha la modalidad del punto limpio a domicilio.

Sobre ruedas va también la inspección técnica de vehículos, que dispone de unidades móviles que recorren el territorio gallego y que se centran, sobre todo, en las revisiones de los tractores y vehículos agrícolas que, ni por sus características ni por su limitada velocidad, pueden desplazarse con facilidad a las ciudades en las que hay la ITV.

Bienestar animal

Medio Rural espera implantar antes de finalizar el año los mataderos móviles en zonas agrarias Con vocación de ser útiles a los granjeros está previsto poner en marcha antes de que finalice el año un servicio de matadero móvil que la Consellería de Medio Rural destina, sobre todo, al sacrificio de reses ovinas y caprinas, pero también avícolas y porcinas, con el objetivo de facilitar el servicio a los ganaderos pero también para mejorar el bienestar de los animales, que evitan el estrés de los viajes. Es una solución que todavía no está muy extendida en España, pero que ya es habitual en otros países como Francia.

El avance tecnológico lo favorece, ya que hoy en día no resulta difícil habilitar remolques con los más modernos y sofisticados equipos que se mueven sobre ruedas.

Podólogos, ópticos, psicólogos, técnicos en mamografías... la sanidad dio los primeros pasos

El Centro de Transfusión de Galicia, hoy integrado en la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), fue pionero en la implantación de los servicios con capacidad para moverse por el territorio. La necesidad de incrementar las donaciones de sangre entre una población dispersa es uno de los motivos por los que, desde el año 1993, sus unidades móviles recorren el mapa gallego. El envejecimiento de la población juega en contra y fue una de las causas de que el año pasado no se lograse alcanzar la tasa de donaciones recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que está entre 40 y 60 por cada 1.000 habitantes. Galicia se quedó en el 2018 en 39.2, de ahí la necesidad de mantener e impulsar esta iniciativa para hacérselo más fácil a los donantes.

Luego llegaron otros servicios móviles como el de las pruebas de mamografía, encaminadas a reducir la incidencia del cáncer de mama en la población. El Sergas dispone también de hospitales y quirófanos móviles que refuerzan a los fijos.

En una sociedad envejecida como la gallega, los servicios sanitarios y los servicios sociales se tienen que acercar a quienes los necesitan. Hace ya años que se puso en marcha el comedor sobre ruedas, una iniciativa en la que también se involucraron entidades como Cáritas y que la Xunta ofrece dentro del programa Xantar na Casa, que además de garantizar la alimentación de los mayores que viven solos o carecen de recursos facilita su seguimiento y la cobertura de sus necesidades.

El doctor visita al paciente

El desplazamiento de los mayores del rural a los servicios médicos tiene sus dificultades, de ahí que ahora sean los servicios médicos los que hagan el camino inverso y se desplacen al encuentro de los mayores. La Consellería de Política Social acaba de poner en marcha una red de apoyo a las personas de más edad que ofrece servicios de podología, óptica y atención psicológica para la prevención de demencias. Los vecinos con más de 55 años de Leiro y de Esgos, en Ourense, recibirán la próxima semana la visita de los especialistas que recorren Galicia en el autobús de RedMay, la unidad móvil que va rotando por una veintena de concellos rurales para mejorar la calidad de vida y la atención de sus mayores. Otra vez, como en el pasado, es el médico el que acude al domicilio del paciente. Necesidad obliga.