Caballero vende un cóctel de luces y empanada en Silleda

La Voz de Galicia Rocío García

Lalín / La Voz 24/08/2019 21:11 h

Cada vez que el alcalde de Vigo da un discurso, merece la pena estar atento. Uno nunca sabe si va a retar a Londres, Tokio y París a igualar el alumbrado navideño de la ciudad olívica o si va a sacar el hacha contra la candidatura del Parque Nacional das Illas Atlánticas a Patrimonio de la Humanidad. Cada intervención tiene miga, y por eso el alcalde empieza a cotizar incluso como pregonero.

En A Bandeira (Silleda) ha ejercido esta tarde de anfitrión de la 45 edición de la Festa da Empanada. No se ha quedado a degustar el manjar porque, según dijo, tenía que irse al «quentamento colectivo» para el partido del Celta contra el Valencia. Antes de conocer el calendario deportivo, Caballero había amenazado con hablar sin parar dos horas seguidas en Silleda.

Al final el discurso se ha quedado en unos veinte minutos. Pero ha dado para mucho. Invitado por la organización, el Concello y la Diputación (los dos últimos, gobernados por el PSOE, su partido), Caballero no defraudó y, fiel a su estilo, ha introducido un par de frases en inglés. «I had a trouble just to decide», ha dicho sobre su indecisión sobre el idioma del pregón. Al final se ha decantado por el gallego, un idioma en el que no ha dejado de soltar piropos para la empanada ni para su reinado vigués. «Eu en Vigo ocupo todo: a dereita, a esquerda e o centro», comentó antes de anunciar que el 2 de septiembre cumplirá 73 años, pero que hay Caballero para rato. «Xa sei que non os aparento, pero dígolle aos rivais que se olviden da idade porque vou ser alcalde de Vigo durante 25 anos máis», ha advertido. El regidor se ha declarado «un enamorado da empanada». «Podo vivir so de empanada», ha declarado recordando su niñez de romerías con sabor a ella y decantándose, sin dudarlo, por la de zamburiñas.

Abel Caballero ha prometido volver a Bandeira dentro de cinco años, en el 50 aniversario de la fiesta. Y entonces, sí, quedarse a cenar. Y para no defraudar, ha cerrado el discurso con un clásico: «Ah, e pronto chegará o Nadal, xa a temos contratada e vamos a poñer unha noria que vai medir 60 metros».