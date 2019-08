«Estamos aterrorizados, levan tres meses atacando as vacas»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia gloria g. vivero S. v.

palas de rei / la voz 25/08/2019 05:00 h

Los vecinos de la pequeña aldea de Vilar de Ulloa, en la parroquia de San Pedro de Meixide (Palas de Rei), no pueden soportar más la situación que desde hace más de dos años no les deja dormir tranquilos. Por la aldea y alrededores se mueven varios perros salvajes -no son lobos, precisan- que atacan el ganado, rompen cierres e incluso llegan a enfrentarse a los vecinos.

Ángel Varela Rouco es un ganadero que vive en esta aldea de Palas y que en lo que va de mes se ha tenido que enfrentar a diario a los ataques de estos animales: «Levan tres meses seguidos botándome as vacas fóra, atacándoas, rompéndome os peches, incluso facéndolle fronte á xente».

El jueves pasado atacaron el ganado de Ángel causándoles heridas a dos vacas que llegaron a necesitar 8 y 10 puntos de sutura en el mismo animal. La intervención no fue suficiente para salvarlas de manera que tendrá que sacrificarlas. «Esto suponme xa unhas perdas de 6.000 euros», explica Ángel Varela.

Según las descripciones de los vecinos son perros de gran tamaño y muy violentos. «Moi grandes e están sempre furiosos, bótanse a min e teño que pedir axuda», comenta el vecino. Nadie de la aldea sabe de dónde salieron estos animales, que llevan ya dos años en la zona.

Según el relato de los vecinos, de la misma manera que atacan a los animales lo pueden hacer con las personas. «Bérraslles e fan fronte, eu diría que son case como o lobo». Ahora mismo la sensación general que se vive en la aldea es de pánico ante un nuevo ataque: «Estamos aterrorizados, se se botan así ás vacas que nos farán a nós».

Cualquier medida para evitar a estos animales es poca. «Pecho con pedras, con táboas de cemento ou con mallas, porque o fío de pincho rómpeno facilmente», explican los residentes, que incluso comentan que tienen que despertarse varias veces por la noche porque escuchan que están atacando.

«Se se botan así ás vacas, qué nos farán a nós?»

Ángel comenta que acudió en numerosas ocasiones al Concello, pero no obtuvo ninguna solución. «Dinme que xa buscarán ao dono, pero isto sigue así e ninguén fai nada. Presentei un escrito e tampouco se solucionou nada».

En la zona también se lamentan de que en años pasados sufrieron varios ataques de jabalíes y nadie cubrió las pérdidas por los destrozos ni les ayudaron a acabar con este terror. «A Administración di que é cousa dos cazadores; eles, que falemos con Medio Ambiente, e así ninguén resolve nada», comenta uno de los vecinos.

La situación que viven no deja ni siquiera trabajar a Ángel, que además de ver como pierde ganado y su dinero no tiene tiempo para atender sus tareas: «Teñoo todo sen facer, sen traballar porque nada máis que ando detrás destes cans e dos veterinarios. Pérdelo todo, o traballo, o tempo, o diñeiro...».