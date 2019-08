Feijoo, sobre Sánchez: «Todo parece indicar que le interesan nuevas elecciones»

0

La Voz de Galicia P. Varela

La Voz / Ourense 25/08/2019 14:52 h

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, fue uno de los rostros protagonistas entre el elenco de autoridades y caras conocidas de la política que presenciaron durante el mediodía de este domingo el pregón de la XXX Festa da Vendima de Leiro, en la comarca ourensana de O Ribeiro. Junto a Feijóo, estuvieron el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, pregonero de la cita, la exministra y ahora diputada popular Ana Pastor, y el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar.

Tras el encuentro inicial en el Concello, previo al pregón en las calles de la localidad, Feijóo atendió a los medios de comunicación y se pronunció sobre varios temas de actualidad que tocan de cerca al Partido Popular.

Las vacaciones en Galicia de Juanma Moreno durante el brote de listeriosis

Núñez Feijóo aludió a los días libres que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, disfrutó en tierras gallegas durante la grave crisis sanitaria derivada del brote de listeriosis en la región sureña. «Hay políticos en España que acreditan que cuando hay problemas siguen con sus vacaciones sin más y otros que se cogen dos días y medio en un período de 30». El presidente autonómico respaldó a Moreno expresando que «soy testigo de que el presidente de la Junta no ha dejado de estar en constante comunicación con los responsables en relación a un asunto de salud pública que afecta a ayuntamientos, a la Junta y Ministerio de Sanidad».

Pedro Sánchez y un nuevo horizonte electoral

La posibilidad de que España afronte las que serían sus cuartas elecciones en apenas cuatro años también fue objeto de análisis de Feijóo. «En nuestro país se está empezando a hacer política con minúsculas», dijo. «Lo que va a ocurrir es lo que interese al candidato Sánchez. Si le interesan nuevas elecciones, las habrá. Si no, no. Y todo parece indicar que le interesan nuevas elecciones», avanzó. «Otra cosa son los intereses de España. Pero en este momento los intereses de algunos políticos están por encima de ello», finalizó.

El proyecto de España Suma en Galicia

Alberto Núñez Feijóo mostró en Leiro que recibe con agrado la aparición de España Suma, pero avisó de que «es evidente que no son proyectos miméticos en todos los territorios y en Galicia, en mi opinión, no es necesario». En este sentido, valoró que «es un proyecto para intentar que los distintos planteamientos que no queremos que la izquierda de Sánchez con Podemos, y el independentismo catalán y vasco, gobiernen el país. Tiene toda la seriedad y espero que tenga éxito».

También concretó que no hay ninguna imposición desde Génova. «Más bien, es una oportunidad. El hecho de que un partido político haga una propuesta para intentar una coalición preelectoral me parece algo más serio que este juego de tronos que ocurre en nuestro país», contestó en alusión a si hay alguna pauta desde Madrid. Y aludió una vez más al papel del Partido Popular en la tradición política gallega como sinónimo de equilibrio: «Estamos muy asentado y hemos jugado siempre a lo mismo: a ser el centro de la vida política gallega, un partido que suma y consigue estabilidad política».