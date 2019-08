La Xunta reclama en una carta al presidente de Renfe que aclare qué trenes AVE tendrá Galicia

Cuando se complete la línea en el 2020, se precisan convoyes a 300 por hora como los Avril o los trenes hotel que Talgo está convirtiendo en unidades de alta velocidad

La particular configuración de la red interna de alta velocidad en Galicia la convierte en un lugar distinto en lo que respecta a la operación ferroviaria en alta velocidad. Tanto por el eje atlántico como por la línea Santiago-Ourense se circula en ancho ibérico, mientras que hasta la capital ourensana habrá ancho internacional cuando a finales del 2020 o en el 2021 se ponga en servicio la totalidad de la línea de alta velocidad a excepción de la variante de Ourense y uno de los túneles del Padornelo. En este contexto, los trenes de alta velocidad que se utilizan en otras conexiones no sirven para Galicia. Solo podrían llegar a Ourense, pero no podrían continuar hacia el resto de las ciudades.

