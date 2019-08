El dinero de Galicia en juego, trenes de última generación, vuelos pendientes de la huelga y más

0

Hasta ahora todo eran quejas hacia el Gobierno central, iniciadas por la misma Xunta de Galicia, pero ayer Cataluña dio el primer paso al frente al anunciar que llevará al Estado ante los tribunales por el impago de parte de las entregas a cuenta del 2019.



Galicia no descarta sumarse al frente judicial y vuelve a exigir una «solución inmediata» para que Hacienda desbloquee los fondos que tendría que haber inyectado a las comunidades. Está en juego el 5% del dinero gallego y el bloqueo condicionará los Orzamentos del 2020, justo antes de las elecciones autonómicas. Y Política Social también denuncia un recorte de 400.000 euros para pobreza infantil. «Galicia es una de las regiones más dependientes de las transferencias de Madrid», explica en este análisis el economista Javier Santacruz.

Hoy en La Voz

Corren malos tiempos para la industria gallega. Con casi mil empleos en riesgo, los trabajados de Alcoa y de las auxiliares de Endesa reclaman medidas que alivien los costes y relancen la actividad en ambas plantas. Y además, el frenazo de la automoción y el textil hace que la comunidad lidere la caída de las exportaciones. Una situación que tiene «tres elementos responsables», como analiza aquí el profesor de Economía Aplicada Alberto Vaquero; pero que también puede tener salida, como explica en este artículo Raquel Maquieira, de la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia.

; En la UCI un bebé de Lugo por presuntos malos tratos Los padres y el menor vivían en un domicilio lleno de basura, del cual los operarios de la limpieza han sacado una tonelada y media de residuos de todo tipo y comida en mal estado. ATLAS

Las graves lesiones obligan a trasladar a Madrid al bebé maltratado por sus padres en Lugo. El pequeño será operado en el hospital La Paz por un desprendimiento de retina. Los progenitores no pueden acercarse a él y ni podrán solicitar un régimen de visitas. Te explicamos cómo funciona el protocolo de la Xunta para menores en situación de desamparo.



La polémica iniciada tras la denuncia de unos policías locales que tuvieron que pagar un peaje en medio de una persecución sigue dando qué hablar. En esta ocasión, es el colectivo de ambulancias quien exige dejar de pagar por las autopistas en Galicia. Abonan a la AP-9 al mes unos 20.000 euros, mientras en otras autonomías pasan gratis.

; La ministra de Sanidad cree evidente que ha habido un fallo en el protocolo obligatorio de control de la listeria «Los procedimientos establecidos están pensados para que no suceda esto». ATLAS

Otro de los focos informativos de los últimos días es el brote de la listeriosis, iniciado en Andalucía por un lote de productos cárnicos contaminados y que se ha extendido por otras comunidades. En estos momentos hay 150 infectados y más de 500 casos sospechosos. «Comí la carne mechada contaminada y perdí a mi hija», nos contaba ayer una de las afectadas.



Si tienes vacaciones en septiembre y vas a viajar en avión, debes tener en cuenta la huelga convocada por los trabajadores de Ryanair y que puede afectar a 212 vuelos que la compañía tiene programados en Santiago.

Dos polémicas nos llevan al concello de Oleiros. La primera, tiene como protagonista a la mujer del alcalde, que se queda con una de las cuatro parcelas municipales a las que optaba en puja por 153.000 euros. La segunda, el cierre de un local de intercambio de parejas por carecer de licencia municipal.

; Aumenta la distancia entre Podemos y PSOE tras la última propuesta de Iglesias Carmen Calvo: «Es un órdago suyo, no nuestro». ATLAS

Y unos apuntes de política general: los jefes negociadores de PSOE y Podemos se enzarzan en los medios y se responsabilizan mutuamente de la posible repetición electoral. El Gobierno autonómico de Madrid se pone en marcha con suspenso en paridad; y en Cataluña, Jordi Sànchez evidencia la pelea con ERC y rechaza un adelanto electoral.

Los festivales gallegos tocan techo. Eventos como el FIV, Resurrection Fest, Atlantic Fest, O Son do Camiño, 17° Ribeira Sacra, Sinsal San Simón y Vive Nigrán han colgado el cartel de «sin entradas».

El tren que puede tener Galicia: más de 500 plazas y 330 kilómetros por hora. Los AVE de última generación podría estrenar la línea gallega.

Descuentos en concesionarios gallegos de hasta el 40 % en los coches menos ecológicos.

Mientras dormías

Estados Unidos y Venezuela no se ponen de acuerdo ni para informar de las reuniones que mantienen. La administración Trump ha confirmado contactos «a muy alto nivel» a espaldas de Nicolás Maduro, pero el dirigente venezolano asegura que el diálogo cuenta con su autorización.

Galicia en 313 concellos

Patrimonio de la humanidad, ¿Sí o no?. Los vecinos de la isla de Ons son contrarios a la candidatura lanzada por la Xunta, que puede conllevar que tengan que abandonar sus hogares. Y han encontrado un aliado en el alcalde de Vigo, Abel Caballero.



Final feliz de unas vacaciones accidentadas. La pareja de holandeses que tuvo un accidente en la AP-9 cuando regresaba a su país a principios de agosto ya no tiene motivos para quedarse en Pontevedra. Después de 20 días de búsqueda, Suzanne y Christ por fin han encontrado a su gato, el único animal de los 15 que viajaban con ellos y que no habían localizado.

Por si hay crías de salmón o mejillones de río, la Xunta prohíbe el Descenso Humorístico do Landro. Pero Viveiro se pregunta por qué se permiten entonces otros, como los que bajan por el Eo, el Miño y el Miñor en A Pontenova, Rábade y Nigrán.



Lo que también se ha restringido es el baño en la playa coruñesa de O Portiño, en este caso por contaminación temporal del agua.

Opinión

«Menos mal que, en una isla italiana, aún quedaban rescoldos de los principios que presidieron la fundación de Europa. Primero, un tribunal que rompió el cerrojo de Salvini y autorizó al Open Arms a penetrar en aguas italianas. Y después, un fiscal partisano que percibió indicios de secuestro, visitó la celda flotante para determinar la emergencia y ordenó el desembarco de los rehenes en Lampedusa». Lee aquí el artículo completo de Fernando Salgado

Lo más destacado de los deportes

El Dépor juega esta jornada en Huesca, equipo que tiene el doble de jugadores gallegos que el conjunto coruñés. Hablamos con uno de ellos, Juan Carlos Real, que reconoce que «en el momento de elegir no había oferta concreta del Dépor».



La actualidad del Celta nos lleva a la mesa: el conjunto vigués le marca a la plantilla unas pautas de alimentación, comen juntos los días de doble sesión y los jugadores deben anotar su peso cada mañana.



Y apunten en su agenda esta fecha: A Coruña está a punto de cerrar para el viernes 4 de octubre el bautismo internacional femenino en Riazor, el primer partido de clasificación de las selección española absoluta para la Eurocopa del 2021.

Hoy será noticia

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, retoma la agenda pública y viaja a Canarias para conocer la evolución del incendio forestal que ha afectado estos días a más de 10.000 hectáreas y ha provocado la evacuación de 10.000 personas.