Cataluña denunciará al Gobierno por los fondos retenidos de Hacienda

Feijoo lamenta la situación y la atribuye a la «vanidad» personal de Pedro Sánchez

Chantaje, vanidad, desprecio institucional hacia Galicia. Son calificativos empleados ayer por varios mandatarios autonómicos para referirse al Gobierno central y que constatan un aumento de la tensión política y de la carga verbal entre la Xunta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La disputa de fondo, aunque no la única, es la retención de parte de las entregas a cuenta a las comunidades con las que se financian los servicios públicos autonómicos, un quebranto que el Gobierno gallego cifra en 700 millones de euros y que el Ministerio de Hacienda arguye no poder afrontar por el fracaso de la investidura y las limitaciones que tiene un Ejecutivo en funciones que vive con un presupuesto prorrogado. «Iso é unha chantaxe pura e dura», advirtió ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que entiende que no se puede condicionar los apoyos a una investidura con la entrega de fondos que son de las autonomías.

