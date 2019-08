Las ambulancias exigen dejar de pagar peaje por las autopistas en Galicia

0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo / La Voz 22/08/2019 12:01 h

Las policías locales han reabierto el debate sobre si los vehículos de emergencias deben o no pagar peajes en las autopistas y a su frente se suma también el sector de las ambulancias en Galicia. La interpretación de la Ley de Carreteras del 2015 y una aclaración de esa normativa emitida por Gobierno central en el 2018 dan pie a que ambos colectivos se consideren eximidos del pago en cualquier circunstancia, pero el sector de las autopistas no tiene un criterio unificado al respecto, lo que al final provoca que unas concesionarias dejen pasar gratis a coches patrulla locales y ambulancias y otras no.

La Federación de Empresarios de Ambulancias de Galicia denunció ayer que mientras en Castilla y León o Madrid se exime el pago de los peajes a los vehículos de transporte de pacientes y heridos, en Galicia y Asturias se les obliga a pagar en las autopistas. Enrique Blanco, presidente de la patronal de ambulancias gallegas, señala que las empresas del sector de la comunidad abonan al mes 20.000 euros en peajes en la AP-9, sin que dichos importes puedan ser repercutidos al 061 u otros clientes, pues señalan que oficialmente se considera que sus vehículos están exentos por ley de pagar al paso por las cabinas de peaje. «Es vergonzosa esa discriminación por autonomías y que hayamos planteado tres recursos y enviado burofax a los representantes de las concesionarias de las autopistas sin que nos contesten siquiera», señala Blanco, que insiste en que la Ley del Carreteras exime expresamente del pago a las ambulancias «cuando estén cumpliendo sus funciones y lo justifiquen documentalmente», como reproduce la normativa.

El representante de las empresas de ambulancias de Galicia añade que cuando se realiza un servicio de urgencia, sus vehículos utilizan los carriles de Vía T en las autopistas para evitar colas en las cabinas de pago y porque instituciones como el Sergas les exige que los transportes de pacientes sean lo más rápidos posibles. «Pasamos con el dispositivo de telepeaje y siempre, siempre, nos hacen el cargo del peaje pese a que la Ley indica claramente que tenemos derecho a pasar sin coste. Hasta ahora y desde que se aprobó la normativa hace cuatro años no han dejado de cobrar nunca cuando pasamos con una emergencia», certifica Blanco Manzano. Y en los casos de transportes de pacientes no graves, afirma que las ambulancias no utilizan el carril de pago automático sino que acceden a las ventanillas con cobrador para solicitar el paso gratuito. «En ese caso nos encontramos que unos cobradores de la AP-9 dejan pasar gratis después de argumentar nuestros derechos, y otros insisten en cobrar», dice el presidente del sector de ambulancias gallegas. «Esta situación no es normal, si la Ley dice que estamos exentos, pues estamos exentos», reitera el presidente de la patronal que agrupa al 95 % de las ambulancias de Galicia, que por carta ha llegado a anunciar que dejarán de pagar los peajes e incluso han llegado a bloquear algún carril de pago en la AP-9.

Audasa se ampara en un convenio anterior a la Ley de Carreteras para cobrarles el 50%

Audasa, el foco principal de las reclamaciones de la Federación de Empresarios de Ambulancias de Galicia, considera que un convenio firmado a finales de la década pasada entre las concesionarias de autopistas y las firmas de transporte de pacientes y heridos ampara el cobro de los peajes a dichos vehículos. La empresa que gestiona la AP-9 esgrime que en base a ese acuerdo, alcanzado antes de que el Gobierno aprobase la vigente Ley de Carreteras y la posterior aclaración sobre las exenciones de pago de peaje, las empresas de ambulancias gozan de una rebaja del 50 % en las tarifas de los peajes de todas las autopistas de España.

Audasa reitera que aplica ese acuerdo, que advierte fue aceptado por la patronal de las ambulancias, añadiendo que si el Ministerio de Fomento emite una aclaración expresa sobre dichos vehículos, como el año pasado aprobó sobre los de las policías locales, cumplirán lo que determine el Gobierno. Así mismo, la concesionaria de la AP-9, estima que la Ley de Carreteras y su posterior apostilla, lo que determina es que no se cobrará peaje a las ambulancias si estas anuncian previamente el paso por un peaje por motivos de emergencia. El operativo que deberían seguir los transportes de pacientes, a su juicio, consistiría en llamar al teléfono de emergencias 112 para que dicho servicio comunique a Audasa o Autoestradas de Galicia que va a pasar por un peaje una ambulancia con urgencia.