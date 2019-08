Las pruebas del AVE, la crisis del Open Arms, los incendios y el buen tiempo: estas son las noticias del día

0

La falta de trenes complica las pruebas del AVE a Galicia a más de 300 kilómetros por hora. El convoy laboratorio está en los talleres y Renfe no puede aportar unidades al ADIF. Los ensayos se realizan, por ahora, en el tramo Zamora-Pedralba, donde el viaje a Madrid se recortará en 50 minutos.

Europa sigue mirando hacia el Open Arms, que atraviesa una larga crisis de casi tres semanas con más de un centenar de refugiados a bordo. El buque, bloqueado junto a la isla italiana de Lampedusa, recibió autorización para evacuar a ocho personas necesitadas de asistencia urgente. España le ofrece atracar en su puerto más cercano. La ONG propone trasladar a los migrantes en un avión alquilado.

España vive su mayor brote de listeria, con 80 personas infectadas por la bacteria -la mayoría en Sevilla- por el consumo de carne mechada de la marca La Mechá. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre esta enfermedad.

De vuelta en Galicia, la inestabilidad política llega también al ámbito local. En el concello ourensano de Trives, los dos concejales de En Marea han roto su pacto de gobierno con los tres ediles socialistas. Este hecho ocurre por primera vez en Galicia.

Agosto cuenta sus últimos días y el verano ha pasado casi desapercibido en la comunidad. El panorama cambia esta semana, ya que Galicia sumará por primera vez más de tres días con sol y calor. El fin de semana también seguirá la influencia del anticiclón.

El fuego arrasa más de 10.000 hectáreas en Gran Canaria y deja unos 9.000 desalojados. Es uno de los peores veranos que se recuerdan en la isla, donde los estragos llegan ya al Parque Natural de Tamadaba. Es el incendio más grave en España desde el 2013.

Las llamas en Gran Canaria elevan el número de hectáreas quemadas en España este año. Ya son casi 58.000, el triple que el año pasado. Galicia, por ahora, mantiene la senda del 2018 con un verano de pocos incendios.

Para proteger los bosques gallegos durante la temporada estival, estas son las restricciones a múltiples actividades hasta el 30 de septiembre, como las quemas, las barbacoas o la pirotecnia.

Jeffrey Epstein, el millonario acusado de tráfico sexual de menores que se suicidó en la cárcel a principios de mes, firmó un testamento dos días antes de su muerte, según revelaron hoy medios estadounidenses. Su fortuna asciende a 577,6 millones de dólares.

Ortigueira tiene un problema con las velutinas. En un solo día, se recibieron 22 avisos por nidos. El Concello compra una marcadora, un fusil que dispara vectores congelados con veneno y neutraliza los enjambres.

En A Coruña, un perro de caza mestizo atacó y mató a un yorkshire terrier, de 11 años y 2 kilos de peso. La dueña del yorkshire asegura que el can de caza que mató al suyo ya había atacado a su perro en otras dos ocasiones.

Durante la mañana de ayer, los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional detectaron seis terremotos de baja intensidad en el concello de Covelo. El más intenso fue el último que se registró, una sacudida que afectó a la corteza terrestre a unos 20 kilómetros de profundidad.

Cee despide a un clásico. El bar Villaverde echa el cierre. Leopoldina Mouzo, la dueña del local de Lobelos, se retira tras 53 años al frente del negocio.

«Con esta historia e esta memoria, como non imos querer recoller aos náufragos do Open Arms cos brazos abertos que implica a tradución do nome do barco?». El historiador Lourenzo Fernández Prieto recuerda el pasado migratorio español o el éxodo judío durante los años treinta y cuarenta para reivindicar una solución para el Open Arms. Lee aquí el artículo completo.

Así es el nuevo Dépor de Anquela: extrema las precauciones y traslada la presión a todo el campo hasta vaciarse. Un equipo que no asume riesgos, pero que tampoco da tregua. En la plantilla destaca el japonés Gaku: A Coruña se enamora de él y, su mujer Erina Mano, de A Coruña.

En el Celta aún resuenan las palabras de Fran Escribá sobre la política de fichajes y cantera del club. Felipe Miñambres, el director deportivo, asegura que el técnico comparte la apuesta por la cantera, pero reconoce que «no fue su mejor rueda de prensa». Miñambre apunta a futuros movimientos en la plantilla: un jugador de banda, o dos si sale Pione, objetivos con Boufal como opción.

La presión de Boris Johnson por un «brexit» duro en la víspera de sus visitas a la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Un informe del Gobierno británico recoge que un divorcio salvaje traerá escasez de combustible, medicinas y alimentos, caos en los puertos y el retorno de la frontera física con Irlanda.