Nuevo freno a los pisos turísticos ilegales

La Voz de Galicia Tamara Montero

Santiago / La Voz 20/08/2019 15:57 h

«É un modelo que chegou para quedar e temos que regulalo para que non xenere nigún tipo de perda de convivencia». Por eso, la Xunta y la Fegamp han acordado en una reunión esta mañana poner en marcha una batería de medidas que avancen en la transparencia, la ordenación y la lucha contra los pisos ilegales en la comunidad. Los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en materia urbanística, y por eso la Fegamp desarrollará un modelo de ordenanza para regular las viviendas de uso turístico, mientras que la Xunta pondrá en marcha medidas para frenar el intrusismo y los pisos ilegales, como que los propietarios deban proporcionar su número de registro en los anuncios a través de Internet para que así los usuarios sepan que se trata de pisos legales.

Además, la Administración autonómica también quiere empezar a tener datos sobre la ocupación de este tipo de viviendas para así tener una imagen real de la carga turística que suponen. Por el momento, la estadística del INE no contempla este modelo, con lo que no existe una cifra real de lo que suponen en ocupación turística. Tampoco parece muy claro su impacto real en el mercado tradicional. «Pode ser un elemento pero non o elemento que xustifica o cambio de tendencia neste ámbito», explicaba el conselleiro Román Rodríguez, que respondía de este modo a si había que tomar medidas ante la falta de mercado de alquiler para los estudiantes en ciudades como Santiago, y recordaba que en la comunidad hay 300.000 viviendas vacías. «Hai que facer unha análise de escala».

Regulación de las autocaravanas

Durante la reunión, la Fegamp y la Xunta también han tomado la decisión de ordenar la presencia de autocaravanas en Galicia, a través de la elaboración de un modelo de ordenanza. Según explicó el presidente de la Fegamp, Alfredo García, los problemas de saturación y de convivencia afectan por el momento a menos de una treintena de concellos, pero el turismo de autocaravana tiene un importante componente paisajístico «e non podemos poñelos nun recuncho, porque non virían».

Algunos concellos ya tienen ordenanzas propias «pero pretendemos que o conxunto do territorio o poida ter» a través de esa ordenanza genérica que permita a los municipios regular las autorizaciones para los párkings de autocaravanas.

Además, se pondrán en marcha una batería de medidas para mejorar la calidad y la estética de las fiestas de interés turístico, y así «ter unha uniformidade e coherencia» para dar una imagen positiva tanto de esas celebraciones, «nas que Galicia é unha potencia», según resaltó Rodríguez, como de Galicia en general. «É importante que poidamos transmitir aos visitantes unha imaxe de calidade» a través de una estética común. La Xunta elaborará un borrador que será presentado a los ayuntamientos que cuentan con alguna fiesta de interés turístico para impulsar esa estética coherente.

La Xunta está dispuesta a poner en marcha «algunha medida de estímulo» para ayudar a los concellos a desarrollar esas medidas y además, la Xunta estará presente en las fiestas a través de un estand a través del que se promocionarán los recursos turísticos y culturales de Galicia.