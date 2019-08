El conselleiro, sobre el pazo de Meirás: «Esta Administración ten demostrado que fai cumplir a lei a todas as familias con independencia de quen sexan»

0

La Voz de Galicia

20/08/2019

«Esta Administración ten demostrado que fai cumplir a lei a todas as familias con independencia de quen sexan». Era la respuesta del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez a las preguntas sobre el nuevo expediente informativo que se ha abierto sobre el incumplimiento de la obligación de los Franco de abrir al público el Pazo de Meirás cuatro días al mes.

«Cando hai unha denuncia ábrense dilixencias. Obviamente nós non presupoñemos nada, estúdase e analízase. En caso de que sexan certas as denuncias aplicarase a lei como se aplicou ata o momento». Román Rodríguez insistió en que la Xunta ha dado «probas sobradas do tratamento normalizado a esta familia como calquera outra familia e a este ben como a calquera outro ben» y recordó que ha sido la única administración que ya ha multado por el incumplimiento demostrado de las obligaciones como propietarios de un BIC. Sin embargo, no llegó a cobrarse, porque la sanción estaba dirigida a la hija del dictador, Carmen Franco, que murió «e iso non se pode cargar aos herdeiros legalmente, sería incumprir a lei». Pero si ahora se demuestra que la casuística se cumple, se pondrán en marcha los mecanismos para tramitar la multa.

Sobre las denuncias de que en las visitas a Meirás se hace apología del franquismo, Román Rodríguez aclaró que «se hai apoloxía hai tribunais e a fiscalía ten que actuar. De feito, houbo denuncias impulsadas por diferentes colectivos e a fiscalía é coñecedora» y el organismo competente para investigar. «Nós temos que facer cumprir a lexislación como ben patrimonial e aplicar a norma de apertura ao público de catro días mensuais», insistió el conselleiro.

«Hai que ter en conta que agora estamos nun proceso xudicial», matizó Rodríguez, que recordó que la Xunta creó, por mandato del Parlamento, una comisión de expertos que dio una opción al Estado de hacer que el pazo sea propiedad pública. El Gobierno central anunció hace unos meses la apertura del pleito a la familia Franco. «A Xunta súmase ao mesmo e posiciónase segundo o que pensamos: que é un ben de uso público, aínda que de propiedade privada, e por esa vía pode pasar a ser público».